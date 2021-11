Şah / La doar 9 ani, Andrei Negrean, parcurs excelent la Openul Internaţional al României

Deși are doar 9 ani, micul şahist Andrei Negrean e deja bun prieten cu înalta performanță. Campion al Uniunii Europene și vicecampion european la categoria sub 10 ani în acest an, juniorul legitimat la Clubul Central de Șah din București (antrenori Luminiţa şi Ionuţ Cosma, respectiv Cristian Ionescu) demonstrează că, la tabla de joc, vârsta chiar poate reprezenta „doar un număr”.Cea mai bună dovadă ar fi parcursul său de până acum în cadrul Openului Internațional al României. După două remize împotriva a doi maeștri internaționali cunoscuți, a venit și o a treia remiză împotriva unui reputat mare maestru!„Puțin a lipsit doar ca Andrei să devină al doilea cel mai tânăr jucător din istorie care reușește să câștige împotriva unui sportiv care deține cel mai înalt (și râvnit!) titlu în șah. O zi mai târziu, o victorie frumoasă împotriva unui alt (foarte) tânăr extrem, extrem de talentat, Henry-Edward Tudor”, au precizat reprezentanţii Federaţiei Române de Şah.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah