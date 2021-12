Şah / Bogdan Deac încheie junioratul pe locul trei în topul celor mai buni șahiști sub 20 de ani ai lumii

Românul Bogdan Deac încheie junioratul pe locul trei în topul celor mai buni șahiști sub 20 de ani și urcă pe locul 59 mondial în clasamentul seniorilor.Devenit de curând cel mai tânăr „număr 1” al sportului minții din România, Bogdan Deac a impresionat din plin în acest an, rezultatele sale din cadrul SuperChess, Campionatului European sau Olimpiadei Șahiste (echivalentul Campionatului Mondial pe echipe) propulsându-l între primii 60 de șahiști ai lumii, la numai 20 de ani, informează Federaţia Română de Şah.În plus, într-un clasament distinct, rezervat juniorilor, Bogdan Deac încheie anul pe un fantastic loc trei, fiind depășit doar de către Andrey Esipenko și Alireza Firouzja, noul număr 2 mondial.În același clasament rezervat jucătorilor sub 20 de ani, David Gavrilescu se află pe locul 51 în lume, iar drumul său către titlul de Mare Maestru pare tot mai scurt. De asemenea, în clasamentul junioarelor, Alessia Ciolacu se află momentan pe poziția 53, iar Miruna Lehaci, pe poziția 78 în topul mondial.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah