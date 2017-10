Săgeata vrea să „înţepe“ de două-trei ori pe FC Farul

Liga a II-a de fotbal, etapa a noua

Săgeata vrea să „înțepe“ de două-trei ori pe FC Farul

Sâmbătă, pe stadionul „Flacăra“ din Năvodari, se va disputa derby-ul local dintre Săgeata Năvodari și FC Farul, contând pentru etapa a noua a Ligii a II-a la fotbal. În ultimele trei etape jucate, niciuna dintre echipe nu a avut parte de o victorie.Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, antrenorul Săgeții, Cătălin Anghel, a declarat că își dorește foarte mult să obțină victoria în acest joc al orgoliilor.„Ca în orice meci dintre echipe dobrogene, va fi un meci al orgoliilor, în care nu mai contează nimic, nici situație în clasament și niciun fel de situație de la echipă. Va fi un meci foarte disputat. Eu, personal, am încredere în jucătorii mei. Am trecut prin momente dificile, dar cred că am revenit la disciplina tactică pe care ne-am propus-o și la atitudinea bună. Ne lipsește puțin progresul, adică să marcăm goluri. Aveam foarte mare nevoie de cele trei puncte și să ne refacem moralul cu o victorie. Băiețiiși-au revenit, au făcut un prim pas mic la Buzău. Orice echipă, într-un tur de campionat, are două momente critice. Nu este ușor de gestionat. Eu personal am încredere în tot lotul și să nu cedăm niciun centimetru de teren, pentru că avem un campionat lung și echipa asta a demonstrat că poate să joace bine și să marcheze și multe goluri”, a declarat Anghel.Atacantul Cristian Ganea a menționat faptul că ambiția echipei este mare, iar în meciul cu Farul vrea ca echipa sa să înscrie cel puțin două goluri.„Este un meci foarte important, ne dorim să îl câștigăm. După meciul de la Buzău, venim cu un moral ridicat. Eu cred că acel punct meritat ne-a ajutat foarte mult. E păcat să nu legăm sâmbătă o victorie, care, cu siguranță ne-ar reda și un moral mai bun. Cred că sâmbătă vom marca 2-3 goluri, cel puțin. Eu îmi doresc să ajut cât mai mult echipa și colegii să mă ajute și, cu siguranță, vom face o treabă bună”, a spus Ganea.v v vSăgeata Năvodari se regăsește pe locul al treilea în clasament, cu 14 puncte, în timp ce FC Farul este în partea inferioară a ierarhiei, pe locul 9, cu 8 puncte.Celelalte meciuri ale etapei sunt: ACS Berceni - SC Bacău, Rapid CFR Suceava - ACS Academica Argeș, CSM Unirea Slobozia - FC Voluntari, CS Balotești - Gloria Buzău, CF Brăila - FCM Dorohoi.