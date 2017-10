Săgeata Stejaru are azi amical contra Concordiei Chiajna

Sosită din stagiul din Antalya, divizionara secundă Săgeata Stejaru susține, astăzi, de la ora 11, un nou meci amical, pe terenul colegei de serie Concordia Chiajna. Sâmbătă, echipa tulceană are din nou partidă de verificare, urmând a întâlni tot în deplasare (ora 11) Callatis Mangalia (Liga a III-a). Altfel, președintele Săgeții, Mihai Terzi, s-a arătat de acord cu amânarea startului returului Ligii 2, dacă nu vor fi condiții meteorologice favorabile. Revenită și ea din Turcia, Viitorul Constanța (Liga a III-a) și-a reluat de luni pregătirile, iar astăzi are programat un meci amical cu CSM Medgidia (tot Liga a III-a), de la ora 15,30, pe terenul sintetic de la Academia care se construiește în apropierea orașului Ovidiu. Vineri, de la ora 14, Viitorul o întâlnește pe Inter Clinceni (Liga a III-a). În principiu, meciul este planificat a se disputa la Ovidiu sau la Năvodari, iar, dacă terenul nu va permite, pe arena sintetică de la Academie. Doi tineri jucători ai Academiei, Marcu Muscă și Cristian Gavra, au fost convocați la echipa națională Under-17 a României, pentru două meciuri amicale, la Yalova, contra Turciei. Primul s-a jucat ieri (2-0 pentru Turcia), iar al doi-lea are loc mâine, de la ora 14.