Săgeata, „pantoful roşu“ şi „pălăria prea mare“

Echipa din Năvodari va contesta decizia FRF

Săgeata, „pantoful roșu“ și „pălăria prea mare“

Vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari, va contesta, cu apel la Comisia de Disciplină, decizia Comisiei Juridice a Federației Române de Fotbal, prin care i se interzice promovarea. „Mai întâi, așteptăm să primim un act oficial, întrucât, până acum, cazul Săgeata nu este atins decât într-o precizare apărută pe site-ul FRF. Noi considerăm că nu am încălcat aliniatul 3 al articolului 5 bis din ROAF, astfel că nu ne încadrăm la nicio sancțiune. Apoi, ne întrebăm din ce motiv cerința FIFA din 2008 nu a fost aplicată din acel an, ci abia acum, în ianuarie 2011? În plus, articolul 19 din Regulamentul de Aplicare a Statutului FIFA, în baza căruia a fost elaborat articolul 5 bis din ROAF, nu face referire la sancțiuni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Rida, președintele Consiliului Director al Săgeții. Oficialul echipei din Năvodari a mai spus că, dacă hotărârea FRF va rămâne definitivă, „nu avem ce face, vom rămâne în campionat și vom juca până ni se va permite să promovăm, în sezonul 2012/2013”. „Problema este că, în această perioadă, nu ai stabilitate în strategie. Iar apoi, când expiră termenul, ne putem trezi că iar s-au schimbat legile și iar nu putem promova, întrucât avem un pantof roșu sau pălăria prea mare. De 3-4 ani, tot ajutăm fotbalul, dar, cu cât îl sprijinim mai mult, cu atât ni se pun mai multe piedici”, a completat Rida.