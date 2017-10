Săgeata Năvodari vrea trei puncte cu FC Braşov

Săgeata Năvodari vrea trei puncte cu FC Brașov

Săgeata Năvodari va evolua pentru ultima dată în acest an, în meciul cu FC Brașov, programat astăzi, de la ora 16:00, pe stadionul „Farul” din Constanța. În tabăra dobrogeană este o atmosferă optimistă, după ce Săgeata a câștigat, scor 2-1, partida de la Mediaș, cu Gaz Metan, în prima etapă a returului Ligii 1. Acest lucru a fost subliniat și de către antrenorul principal Gheorghe Butoiu. „Mi-a plăcut că băieții s-au mobilizat și mi-au oferit un debut cu dreptul ca antrenor principal, prima victorie în deplasare din Liga I pentru Săgeata. Dorim să ne luăm la revedere de la suporteri cu o nouă victorie, care ne-ar duce mai departe de locurile retrogradabile și ne-ar oferi o iarnă mai liniștită. Deși nu va fi un meci ușor, FC Brașov aflându-se și ea în lupta pentru evitarea retrogradării, avem posibilitatea să legăm două rezultate pozitive și să-i ținem pe oaspeți sub noi în clasament”, a declarat tehni-cianul constănțean.