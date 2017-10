Săgeata Năvodari vrea să revină în prim planul Ligii II

La conferința de presă a Săgeții Năvodari, desfășurată joi după-amiază la Stadionul „Flacăra” din Năvodari, în vederea meciului cu FC Farul, de sâmbătă, au participat antrenorii secunzi Gică Mina și Dorel Zaharia, ambii foști jucători la FC Farul Constanța.„Ne trebuie victoria pentru că ne-am îndepărtat puțin de formațiile care vor să promoveze și trebuie să revenim acolo. Farul, anul trecut, «ne-a pus piedică», au fost două egaluri, 1-1 la Constanța și 0-0 la Năvodari iar în aceste derby-uri locale, rezultatele sunt imprevizibile”, a declarat Dorel Zaharia.„Nu mă așteptam ca Farul să fie ultima la sfârșitul turului. Este dureros pentru mine, care am jucat acolo. Farul este cea mai iubită echipă în Constanța. Are tradiție și trebuie să se facă performanță acolo”, ne-a mai spus Zaharia.La rândul său, Gică Mina a menționat: „Venim după două jocuri, în care am primit goluri în prelungiri. Ne-am împiedicat cu două formații modeste și trebuia să fim pe primul loc cu acele puncte. Ne-a afectat ce s-a întâmplat cu dl. primar, Nicolae Matei, care era alături de noi, dar suntem la zi cu toate primele și salariile. Avem toate condițiile și îl așteptăm să revină alături de echipă. Cunosc bine formația FC Farul, nu credeam să ajungă pe ultimul loc, dar dacă trec de unele probleme, în retur își vor reveni”.