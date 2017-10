Săgeata Năvodari vrea punct sau puncte de la Botoşani

Săgeata Năvodari vrea punct sau puncte de la Botoșani

Neînvinsă în Liga I după primele două etape ale noului sezon, formația dobrogeană Săgeata Năvodari speră să continue același ritm și în runda a treia, programată sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct pe Digi Sport 1), când echipa antrenată de Tibor Selymes va întâlni vechea sa „colegă” din eșalonul secund, nou-promovată și ea, FC Botoșani, în deplasare.„Va fi un meci dificil, pentru că vom întâlni o echipă cu jucători care aleargă 90 de minute. FC Botoșani este o echipă foarte bine organizată, dar trebuie să fim și noi la fel, să dăm totul pe teren. Dacă vom juca așa cum am făcut-o la Brașov, cu un plus de concentrare, sunt convins că ne vom întoarce cu punct sau puncte. Avem un culoar bun și trebuie să profităm de el pentru a strânge puncte”, a declarat antrenorul Săgeata Năvodari, Tibor Selymes.În sezonul trecut al Ligii a II-a, Săgeata Năvodari a înregistrat o victorie contra botoșănenilor, în tur, scor 2-1, și o înfrângere în retur, scor 0-4. De atunci până acum, FC Botoșani nu și-a schimbat foarte mult formula, în timp ce la Săgeata au ajuns mulți jucători noi.„Când Săgeata era în Liga a II-a nu eram la această echipă, dar acum sunt și vreau să câștig acest meci. Valoric, suntem peste ei. Ne dorim să fim la fel de bine montați ca și la celelalte meciuri”, ne-a mai spus Selymes.„Va fi un meci greu, de luptă, ca oricare altul. Sper să ne mobilizăm și să câștigăm. Botoșaniul are jucători care au mai jucat în Liga I, cu experiență”, a punctat și fundașul Ionuț Filip.N’Doye este suspendatPentru această partidă, antrenorul năvodărenilor nu se va putea baza pe căpitanul echipei, Ousmane N’Doye, care este suspendat pentru cartonașul roșu primit în partida din etapa trecută cu FC Brașov.„N’Doye este un jucător bun, care ajută echipa, dar cel care va intra în locul lui trebuie să facă același lucru și eu zic că acela care îl va înlocui are valoare și este un fotbalist bun”, a precizat Tibor Selymes.Chițu, omul decisivAflat într-o formă bună, atacantul Sorin Chițu își face treaba foarte bine de fiecare dată când este introdus pe teren. În debutul campionatului, cu Gaz Metan Mediaș, a pasat decisiv, iar la Brașov, a marcat, ceea ce-l face o „armă” indisponibilă în arsenalul lui Selymes.„Chițu mă ajută foarte mult când intră în teren. Este un jucător care intră și schimbă soarta meciului”, a menționat tehnicianul Tibor Selymes.Iată programul complet al etapei a III-a: astăzi: U. Cluj - Ceahlăul Piatra Neamț (ora 20.30, Digi Sport 1); sâmbătă: FC Botoșani - Săgeata Năvodari (ora 18.00, Digi Sport 1), Steaua București - Rapid București (ora 21.30, Digi Sport 1); duminică: Corona Brașov - Astra Giurgiu (ore 21.00, Digi Sport 1), Petrolul Ploiești - FC Brașov (ora 21.30, Dolce Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - Oțelul Galați (ora 21.30, Digi Sport 1); luni: ACS Poli Timișoara - Gaz Metan Mediaș (ora 19.00, Digi Sport 1), Viitorul Constanța - Dinamo București (ora 19.30, Dolce Sport 1), FC Vaslui - CFR Cluj (ora 21.30, Digi Sport 1).Clasamentul Ligii I: 1. Oțelul 6 p (golaveraj 3-1 / 2 jucate), 2. Poli Timișoara 4 p (4-2 / 2 j), 3. Pandurii 4 p (2-1 / 2 j), 4. Petrolul 4 p (2-1 / 2 j), 5. FC Botoșani 4 p (2-1 / 2 j), 6. Săgeata 4 p (2-1 / 2 j), 7. Astra Giurgiu 3 p (4-0 / 1 j), 8. Ceahlăul 3 p (4-2 / 2 j), 9. Steaua 3 p (2-1 / 1 j), 10. Dinamo 3 p (2-2 / 2 j), 11. Vaslui 3 p (2-3 / 2 j), 12. CFR Cluj 2 p (2-2 / 2 j), 13. Rapid 1 p (2-3 / 2 j), 14. FC Brașov 1 p (2-4 / 2 j), 15. Viitorul 1 p (1-5 / 2 j), 16. U. Cluj 0 p (1-3 / 2 j), 17. Mediaș 0 p (1-3 / 2 j), 18. Corona Brașov 0 p (0-4 / 2 j).