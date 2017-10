Săgeata Năvodari: „Vom bate Farul“

Meciul FC Farul - Săgeata Năvodari va fi unul disputat, precum toate confruntările dintre echipele dobrogene, dar formația mai valoroasă, Săgeata, va câștiga, este de părere Gică Mina, antrenor secund la echipa năvodăreană. „Pentru noi este un mic dezavantaj că meciul se va juca în nocturnă, pentru că doar cu Ceahlăul, în tur, am evoluat la lumina reflectoarelor, însă jucătorii noștri se pot adapta rapid, întrucât mulți dintre ei au evoluat la nivel înalt, în Liga 1”, a spus Mina. Pentru confruntarea cu Farul, la Săgeata va reveni stoperul Florin Popa, dar vor lipsi portarul titular, Florin Olteanu (accidentat serios în ultima partidă, cu FC Snagov), și mijlocașul coordonator Ovidiu Vezan (suspendat din pricina cumulului de cartonașe galbene). „Olteanu are disjuncție și umărul imobilizat, dar avem mare încredere în celălalt goal-keeper, Vlad Gordin”, a arătat Gică Mina, la rându-i fost portar. Constantin Funda, celălalt antrenor secund al Săgeții, a declarat că, moral și valoric, echipa sa este peste FC Farul, dar vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a trebuie să dovedească această superioritate și pe teren. „Nu trebuie să privim clasamentul, ci să tratăm serios partida și să rămânem concentrați pentru a ne atinge obiectivul, clasarea pe locul secund. Am jucat atâția ani la Farul, am un sentiment special față de această echipă, dar sunt profesionist și îmi văd de interesele propriei formații. Acționarii Săgeții fiind din Constanța, vom avea numeroși suporteri care ne vor susține vineri”, a spus Funda.