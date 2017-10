Sageata Navodari, victorie in deplasare impotriva FC Balotesti

Ştire online publicată Vineri, 17 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

In cadrul cantonamentului pe care il efectueaza la Izvorani, echipa de Liga I, Sageata Navodari a invins astazi in prima partida de verificare a anului, formatia de Liga a III-a, FC Balotesti cu 2-0 (0-0). Antrenorul Catalin Anghel a folosit si cativa jucatori aflati in probe iar golurile au fost marcate de Tigoianu in min. 64 si Emilio Guerra in min. 83.Sageata Navodari : Gordin, I. Filip, Fl. Popa, Cr. Munteanu, V. Lupu, Deletic, Vezan, S. Pana, Prodanovic, I. Iordache (Tigoianu 30'), Ivanovic. Repriza a II-a : Buican, Peteleu, Mera, Borja, L. Nadales, Muzac, Vieru, Chiacu, Tigoianu (Al. Grigoras 65'), Guerra, V. Dinu (Cazan 85'). Miercuri, Sageata Navodari va intalni intr-o alta partida de pregatire pe divizionara secunda, ACS Berceni.