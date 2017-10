Săgeata Năvodari, primul meci din istoria clubului în Liga I, prima victorie!

Aflată la primul ei meci în Liga I, Săgeata Năvodari a învins, sâmbătă seară, formația Gaz Metan Mediaș, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Stadionul „Farul”, în debutul sezonului 2013-2014. Unicul gol al partidei a fost înscris de Viorel Dinu (min. 61), cu capul, din careu, după o centrare din partea dreaptă a lui Sorin Chițu. În minutul 84, oaspeții au rămas în 10 jucători, după eliminarea lui Alexandru Munteanu pentru un fault dur.Antrenorul Săgeții, Tibor Selymes, a declarat la finalul meciului că echipa sa a făcut un meci bun și că nu se aștepta ca jucătorii săi să se prezinte atât de bine la capitolul fizic.„A fost un meci foarte greu. Am fost foarte bine organizați, echipa a jucat bine, și chiar pot spune că am fost surprins că jucătorii au putut alerga 90 de minute. Am avut doar trei săptămâni la dispoziție pentru a pregăti acest meci, deci pot spune că echipa a stat bine la capitolul fizic. Sunt foarte bucuros că am obținut cele trei puncte. Suntem o echipă care ne dorim să evităm retrogradarea și, pentru noi, orice punct contea-ză. Orice echipă care promovează își dorește să facă puncte. Asta ne dorim și noi, iar acum avem un culoar bun pentru a strânge cât mai multe puncte, pentru că vor veni și vremuri mai grele. Sper ca pe viitor să avem aceeași atitudine pe care am avut-o și la acest meci. Fizic, sunt convins că o să stăm mai bine”, a declarat, la finalul meciului, antre-norul Tibor Selymes.Săgeata Năvodari a jucat în următoarea formulă: Panagopoulos - Peteleu, Popa, Cr. Munteanu, Filip - N’Doye, Muzac - Florean, Vezan (Dinu, min. 53), Tigoianu (Apostol, min. 86) - Roman (Chițu, min. 58).Gaz Metan Mediaș (antrenor, Cristian Dulca): Pleșca - Buzean, Markovici, Frăsinescu, Trtovac - Petre, Tahar, Ciucă (Cojocnean ’66), Avram - Lullaku (Al. Munteanu ’77), Medeiros.Au arbitrat Adrian Cojocaru (central), Ovidiu Artene, George Neacșu (asistenți) și Marcel Bîrsan (rezervă).Victorie cu asistență redusăChiar dacă partida de sâmbătă seară a marcat un eveniment important, atât pentru Săgeata, cât și pentru fotbalul dobrogean, pe Stadionul „Farul” nu s-au văzut decât circa 1.000 de spectatori. Constăn-țenii par să nu fie atrași foarte mult de nou-promovata în Liga I, astfel că năvodărenii de abia așteaptă să joace acasă, pe propriul stadion, „Flacăra”, atunci când acesta va fi adus la standardele de primă ligă.„Pentru constănțeni este important să vină să vadă meciuri ca acesta. Indiferent dacă joacă Farul sau Săgeata, este bine să vadă un meci din prima ligă. Sper, cât mai repede, să ajungem să jucăm pe stadionul nostru, la Năvodari, pentru că este important pentru echipă”, ne-a mai spus Selymes.În etapa următoare, Săgeata va întâlni, pe 29 iulie, în deplasare, pe FC Brașov (ora 19.00, în direct pe Digi Sport 1).