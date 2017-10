Săgeata Năvodari, primul eşec în Liga I în faţa Timişoarei

Săgeata Năvodari, primul eșec în Liga I în fața Timișoarei

Cea de-a patra etapă a Ligii I nu a mai fost cu noroc pentru năvodărenii de la Săgeata. Echipa condusă de Tibor Selymeș a pierdut, sâmbătă seara, primul ei meci în actualul campionat, în fața formației Poli Timișoara, scor 1-2 (1-1). Bănățenii au acumulat 10 puncte, cu trei victorii și un egal, în timp ce Săgeata rămâne cu cele 5 puncte strânse din primele trei etape.Golurile au fost marcate de Popa (min. 35) pentru gazde, respectiv Szekely (min. 4) și Boldea (min. 68) pentru oaspeți.Au evoluat echipele: Săgeata Năvodari (antrenor, Tibor Selymeș): Panagopoulos - Peteleu, Fl. Popa, Cr. Munteanu, I. Filip - N’Doye, Muzac (Vezan ’70) - Tigoianu, V. Dinu, Lupu (Chițu ’54, Iordache ’66) - Popin.ACS Poli Timișoara (antrenor, Valentin Velcea): Nuno Claro (Coca ’39) - Nohai, Scutaru, Șeroni, Nicola - Petre, Nanu (Popovici ’76) - Bărbuț, Boldea (Gorobsov ’84), Trandu - Szekely.Ambele echipe au alergat mult, însă Săgeta a făcut-o „fără cap”, potrivit tehnicianului echipei de pe Litoral.„Nu am mai fost echipa aia care am fost în primele trei etape. Nu am putut să facem față jucătorilor adverși de pe benzi, care au alergat foarte bine și nu în ultimul rând pe Szekely. Am greșit foarte mult în apărare. În primele 20 de minute, parcă ne era frică să jucăm. După, ușor, ușor, am intrat în ritm, dar am lăsat spații prea mari de joc”, a spus Tibor Selymeș.Cu puțin noroc și mai multă atenție din partea centralului Marius Bocăneală, soarta meciului ar fi putut fi alta. Golul lui Boldea a fost precedat de un fault în atac comis de Bărbuț, nesancționat însă de arbitru.„La golul al doilea (n.r. - al Timișoarei), toată lumea zicea că a fost fault în atac. Am alergat fără cap, dar am alergat mai mult ca Timișoara”, a mai precizat Selymeș.Au fost acordate nu mai puțin de șapte cartonașe galbene: V. Dinu ’29, Muzac ’50, I. Iordache ’67, Popin ’70, Peteleu ’84 / Nicola ’24, Popovici ’90+3.Din nefericire pentru năvodăreni, atacantul Sorin Chițu a suferit o accidentare în minutul 64, la spate, fiind schimbat la numai 10 minute după ce a intrat pe teren.„Chițu a jucat bine, a avut o centrare bună, a alergat, dar, din păcate, acesta este fotbalul, cu accidentări”, ne-a mai spus Selymeș.În următoarea etapă, Săgeata va juca în deplasare cu FC Vaslui, la 19 august.