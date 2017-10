Săgeata Năvodari primeşte vizita Poli Timişoarei pe „Farul”

Săgeata Năvodari primește vizita Poli Timișoarei pe „Farul”

Etapa a IV-a a Ligii I a început, iar formația dobrogeană Săgeata Năvodari are programat meci sâmbătă, în compania celor de la Poli Timișoara, de la ora 21.30 (în direct pe Digi Sport 1). Partida se va ține pe stadionul „Farul”, iar intrarea va fi liberă!Va fi încă o confruntare între două echipe nou-promovate, care au reușit un start bun în debutul sezonului 2013-2014. Dacă năvodărenii au obținut o victorie și două remize, cu Gaz Metan Mediaș (1-0), respectiv FC Brașov (1-1) și FC Botoșani (1-1), bănățenii au o victorie în fața Dinamo (2-0), un egal cu fosta campioană a României, CFR Cluj (2-2), și încă o victorie cu Gaz Metan Mediaș (2-1).„Un meci dificil, în care noi trebuie să luăm cele trei puncte, pentru a sta mai liniștiți. Putem câștiga meciul, dar trebuie să avem aceeași atitudine ca în primele etape, să fim la fel de bine organizați și să alergăm mai mult ca Timișoara. Am crescut de la meci la meci și am devenit o echipă mai bună, de care toată lumea vorbește frumos. Așa trebuie să rămână și în continuare. Este important să nu pierdem. Avem trei etape în care putem strânge cinci, șase sau șapte puncte”, a declarat antrenorul Tibor Selymeș, care își dorește o asistență cât mai mare pe stadion din partea constănțenilor: „Sperăm să vină mai multă lume să ne susțină!”.