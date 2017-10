Săgeata Năvodari nu şi-l mai permite pe Răzvan Ochiroşii

1

Farul ce-a facut ? Pustiulica are valoare destula ca sa joace la Farul

Acum asta-i buna...bai nenea antrenorul..nenea presedintele asta Lica unde e tati jucatorul ala smecher cu care aburiti presa si apoi numai apare...lasati-ma sa ghicesc nu a existat da ati murit de ciuda ca l-a luat Hagi pe Dica...aduceti toti descultii si pe copilul asta nu l-ati vazut..felicitari pt articol ati pus punctul pe I insa degeaba se mai gasesc jurnalisti care sa spuna lucrurilor pe nume si sa atraga atentia daca nu e nimeni sa-i asculte. degeaba isi face presa treaba daca poporul doarme in papuci...si nimeni nu face nimic calumea.putem sa tipam pe strazi pe blocuri sau sus la babele ca oricum niciodata in tara asta nu se va schimba nimic.iar tot ceea ce e bun va fi denigrat si marginalizat.am urmarit zilele astea si scandalurile de la Ovidius iar drept urmare o sa ma las de facultate. nu vreau sa-mi fie rusine de univ. facuta. in fine am deviat. Bravo Domnule Cristian pt articol si pune tunurile pe ei. uite unde au adus Farul. uite ce s-a intamplat cu echipa care ducea 7000 de suporteri la Bucuresti si avea 16000 in tribuna la meciul cu Midia. Uite ce s-a intamplat cu stadionul care alta data era casa pt nationala....in ce hal am ajuns...si nimeni nu face nimic. Telegraful e comandat si manevrat politic si nu avem sperante in ei. Schimbati ceva in orasul asta voi si lumea va aprecia.. dar numai sa puteti...