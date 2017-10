Săgeata Năvodari nu mai merge în stagiul din Antalya

Dumitru Rida, președintele Consiliului Director al Săgeții Năvodari, a declarat, pentru "Cuget Liber", că vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a la fotbal a renunțat la stagiul de pregătire din Antalya, programat inițial în intervalul 6 - 18 februarie. "Am fost doi ani la rând în Antalya și mi s-a părut un stagiu ineficient. Am petrecut multe zile pe drum, ne-am pregătit la 16 - 18 grade Celsius si apoi ne-am întors în țară la -2 grade Celsius. În plus, nici adversarii nu erau străluciți. Totul se transformă în excursie și nu merită. Vom merge, de luni, 24 ianuarie, la Băile Herculane, iar apoi vom efectua multe meciuri amicale, în țară", ne-a spus Rida. Președintele CD al Săgeții a explicat și în ce condiții poate pleca golgeterul echipei, Sorin Chițu, la prim-divizionara Pandurii Tg. Jiu, care-l curtează intens pe cel mai bun marcator al turului Ligii a II-a (zece reușite). "Pandurii l-au solicitat pe Chițu, iar noi am impus anumite condiții. Nu vrem bani, ci jucători la schimb și am înaintat o listă către Pandurii. Dacă cererile ne vor fi îndeplinite, jucătorul va pleca, dacă nu, nu. Iar dacă rămâne, îi și putem prelungi contractul", ne-a spus Rida. Amicale cu Victoria Brănești, Sportul Studențesc și Petrolul Ploiești Până acum, Săgeata are stabilite șapte meciuri de verificare: cu Drobeta Tr. Severin (pe 2 februarie), cu Autocatania Scorilo (pe 5 februarie), cu Petrolul Ploiești (pe 12 februarie), cu Victoria Brănești (pe 16 februarie), cu Sportul Studențesc (pe 18 februarie), cu Delta Tulcea (pe 23 februarie) și cu Callatis Mangalia (pe 26 februarie). Este posibil ca și pe 9 februarie Săgeata să dispute o partidă de verificare, cu Chimia Brazi.