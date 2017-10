Săgeata Năvodari, eşec la limită sub Pietricica

Săgeata Năvodari, eșec la limită sub Pietricica

Echipa Săgeata Năvodari a fost învinsă, scor 1-2 (0-2), de Ceahlăul Piatra Neamț, într-o partidă dispu-tată sub Pietricica, în cadrul etapei a 13-a a Ligii I la fotbal. Prima repriză a fost dominată de gazde, care au marcat în două rânduri, prin Constantinescu (min. 25) și Chitoșcă (min. 27). După pauză, Săgeata a trecut la cârma jocului, a redus din diferență, prin golul lui V. Dinu, din min. 73, dar n-a avut forța de a restabili egalitatea. Săgeata (antrenor, Tibor Selymes): Panagopoulos, Peteleu, Mera, Munteanu, Filip (min. 46, Chițu), N’Doye, Vezan, Achim, Florean (min. 44, V. Dinu), Fl. Popa, Roman (min. 66, Grigoraș). Săgeata nu are nicio victorie în deplasare în acest sezon și are un singur succes în ultimele cinci partide.