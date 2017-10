Săgeata Năvodari / Dumitru Rida: „E vorba de locuri vacante, nu de promovare”

Dumitru Rida, președintele Consiliului Director al Săgeții, a explicat, pentru „Cuget Liber”, de ce echipa din Năvodari poate evolua în Liga 1, în urma unui baraj, după ce, inițial, Federația i-a dat interzis la promovare timp de trei ani. „În ce ne privește, acum nu e vorba de promovare, în accepțiunea articolului 5 bis din ROAF, ci discutăm de completarea Ligii 1, eșalon în care au rămas unele locuri vacante. Am fost invitați să participăm în Liga 1, în urma unui baraj. Când am primit licența pentru Liga 1, am demonstrat Comisiei de Apel că am trecut din B în C pe baza unui loc vacant. A fost exact aceeași situație ca acum. Dacă, prin absurd, Voința Sibiu nu ar mai dori să dispute barajul, am fi invitați direct în Liga 1”, ne-a spus Rida.