Săgeata Năvodari, deplasare la Galaţi în derby-ul pentru evitarea retrogradării

Săgeata Năvodari, deplasare la Galați în derby-ul pentru evitarea retrogradării

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aflată pe loc retrogradabil, Săgeata Năvodari are nevoie disperată de puncte pentru a ieși din zona fierbinte a clasamentului. Sâmbătă, dobrogenii se deplasează la Galați, pentru a întâlni o contracandidată serioasă în bătălia pentru evitarea retrogradării. Pe terenul fostei campioane Oțelul Galați, Săgeata speră să readucă gustul victoriei în sânul echipei. „E o partidă decisivă, ca toate celelalte. Am sperat la mai mult din confruntarea cu Petrolul, însă multitudinea de probleme pe care le-am avut la nivelul lotului ne-au diminuat șansele de a cuceri punct sau puncte. Jucătorii au fost afectați de gripă, dar, ușor-ușor, își revin. Suntem optimiști. Am pus probleme tuturor echipelor cu care am jucat, indiferent de nume. Cu Oțelul, va fi un derby al echipelor care încearcă să se salveze de la retrogradare. Va fi o partidă care pe care. Am încredere în jucători și e clar că putem învinge la Galați. Avem nevoie de victorie ca de aer”, a declarat Cătălin Anghel, antrenorul Săgeții, citat de gazetadenavodari.ro.La rândul său, fundașul David Lopez crede că un rezultat bun este la îndemâna echipei. „Vom avea un meci greu la Galați, dar avem încredere că vom obține un rezultat pozitiv”, a spus acesta pentru aceeași publicație. Din lotul deplasat în orașul de la Dunăre, vor lipsi Navarro și Roman, accidentați.Meciul dintre Oțelul Galați și Săgeata Năvodari este programat să se dispute sâmbătă, de la ora 16.30. În clasament, Oțelul se află pe locul 14, cu 31p, în timp ce Săgeata ocupă locul 16 (retrogradabil), cu 29p.