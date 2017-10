Săgeata Năvodari a învins Granitul Babadag, scor 5-1

Divizionara secundă Săgeata Năvodari a susținut, ieri, pe stadionul propriu, prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor având ca adversară formația tulceana de Liga a 4-a, Granitul Babadag.Antrenorul gazdelor, Catalin Anghel a folosit mai multi jucatori tineri, aflati in probe la formatia din nordul Litoralului.Scorul final a fost 5-1 (1-0) prin golurile marcate de I. Constantin in min. 30, Ciochina in min. 47, 65, 80 si Gallego Fernandinho in min 88 respectiv Petre Costel in min. 90.Săgeata Năvodari: Ormenisan, Eddy-Simon Nastase, Alemao, Dunjic, Vieru, Cazan, Guillerme, I. Constantin, M. Roman, Nicoara, Dodo.In repriza secunda au mai evoluat : Boritz, Iliescu, Badulescu, Eloy, Gallego Fernandinho, Ciochina.Următoarele meciuri de pregătire pentru Săgeata sunt programate tot la Năvodari, vineri, 25 iulie cu Delta Dobrogea Tulcea și miercuri, 30 iulie cu FC Farul Constanța.