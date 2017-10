Aurel Șunda:

„Săgeata merita victoria“

Aurel Șunda, antrenorul principal al Săgeții Năvodari, vicelidera seriei întâi a Ligii a II-a, a declarat că echipa sa merita victoria în egalul, 2-2, de pe terenul Viitorului Constanța. „Per ansamblu, am jucat mai bine decât echipa gazdă. Meciul a avut două momente psihologice. Primul a fost la 1-0 pentru noi, când am avut o bară, prin Chițu, iar al doilea la 2-1, când am fost egalați după ce am beneficiat de o lovitură de colț, dar am fost surprinși pe contraatac. Ținând cont că am avut absenți doi titulari, Olah și Popa, am jucat foarte bine”, a spus Șunda, care a reafirmat că Săgeata nu are ca obiectiv în sine promovarea în Liga 1, ci câștigarea fiecărui meci. Tehnicianul Viitorului, Cătălin Anghel, este de părere că cea care a controlat jocul a fost echipa sa, care putea să și câștige. „Am avut însă unele momente de naivitate, datorate lipsei noastre de experiență. Pe undeva e normal, jucăm cu mulți copii de 18 - 20 de ani, care însă, cu timpul, vor căpăta experiență”, a arătat Anghel.