„Săgeata merita să câştige la Chiajna“

Mihai Terzi:

„Săgeata merita să câștige la Chiajna“

Managerul general al Săgeții, Mihai Terzi, s-a declarat mulțumit de jocul echipei năvodărene din deplasarea de la Chiajna, meci încheiat la egalitate, 2-2, însă consideră că oaspeții trebuia să câștige. „Meritam victoria. Jocul a fost la discreția noastră din primul până în ultimul minut. Îmi pare rău că nu am bătut, dar, până la urmă, și un punct e bun, pentru că o ținem în spatele nostru pe Concordia. Am arătat că merităm să fim pe locul doi”, a declarat Terzi, pentru „Cuget Liber”. La Chiajna, diferența a făcut-o din nou atacantul Săgeții Năvodari, Sorin Chițu, autorul ambelor reușite ale oaspeților. Chițu e golgeterul ambelor serii ale Ligii a II-a, cu 16 reușite, devansând în topul seriei întâi un alt constănțean, faristul Ștefan Ciobanu, care are 11 goluri. „Când se va opri Chițu? După zece etape (n.n. - la finele campionatului), după care va lua o pauză, în vacanță, și va reveni iar cu goluri pentru Săgeata”, a râs Mihai Terzi. Vice-lidera Ligii a II-a susține meciul din etapa a 21-a a campionatului sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 11, la Năvodari, cu Steaua II, echipa de pe locul 14 în clasament. „Nu cred că se pune problema să ne temem de această echipă. Vrem să tranșăm meciul în favoarea noastră într-o manieră convingătoare, să batem la diferență de două - trei goluri. Încă nu știm dacă vom putea promova, însă, chiar și așa, luptăm până la capăt. Nu vrem să cedăm nimănui locul doi”, a punctat conducătorul Săgeții.