Săgeata merge la Braşov decisă să câştige

Săgeata merge la Brașov decisă să câștige

Antrenorul Săgeții Năvodari, Cătălin Anghel, a declarat, într-o conferință de presă, că echipa sa are nevoie de un rezultat pozitiv în partida cu Corona Brașov, din cadrul etapei a XXV-a a Ligii I la fotbal. „Avem nevoie de rezultat, trebuie să știm să jucăm acest meci care are o anumită presiune, dar pe care eu, personal, nu vreau să o fac mai mare decât este”, a declarat tehnicianul. La rândul său, fotbalistul Alexandru Tudose este convins că Săgeata poate câștiga la Brașov, cele trei puncte cântărind mult în lupta pentru salvarea de la retrogradare. „Nu cred că ne va afecta că jucăm fiecare meci cu sabia deasupra capului. În lotul nostru sunt mulți jucători cu experiență și trebuie să tranșăm meciul, indiferent cu cine și unde jucăm”, a spus Tudose. De partea cealaltă, antrenorul Coronei, Ionel Gane, a declarat, într-o conferință de presă, că, în ciuda faptului că echipa lui are 12 puncte de recuperat pentru a spera la salvarea de la retrogradare, încă nu este totul pierdut, mai ales dacă va reuși victoria cu Săgeata Năvodari. „Nu este ușoară situația în care ne aflăm, dar două victorii legate ne-ar apropia de obiectivul pe care ni-l dorim cu toții. Nu este totul pierdut. Vom da totul pentru a lua trei puncte cu Săgeata Năvodari, mai ales că este pentru prima dată în acest an când întâlnim o echipă care luptă, ca și noi, pentru evitarea retrogradării. După două rezultate de egalitate, trebuie să vină și victoria”, a declarat Gane. Meciul Corona Brașov - Săgeata Năvodari se joacă deseară, de la ora 19.00.