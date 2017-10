Astăzi, la Năvodari, de la ora 16,30, elevii lui Șunda întâlnesc FC Snagov

Săgeata joacă până la capăt

Echipa constănțeană nu cedează în fața hotărârii Federației Române de Fotbal, care i-a dat interzis la promovare. Deși situația privind promovarea este încă în ceață, Săgeata luptă până la ultimul cartuș. Echipa din Năvodari nu are deocamdată verde de la FRF pentru a accede în Liga 1, însă primul lucru care trebuie îndeplinit, în caz că recursul îi va fi acceptat (în țară sau la TAS), este clasarea pe loc promovabil. O bătălie (cea de la Tulcea) s-a pierdut, săptămâna trecută, Săgeata acuzând atunci șocul anunțului federal, însă jucătorii trebuie să-și revină rapid și să reînnoade șirul victoriilor, pentru că ar fi culmea ca, în cele din urmă, năvodărenii să primească drept de promovare, dar să nu se mai găsească pe unul dintre primele două locuri. Astfel că, astăzi, în etapa a 23-a a Ligii a II-a, seria întâi, în partida de acasă, cu FC Snagov, singura variantă este victoria. „Nu ne-am schimbat obiectivul, tra-gem în continuare la promovare. Trebuie să ne revenim și să batem FC Snagov”, a declarat antrenorul principal al Săgeții, Aurel Șunda, care nu-l va putea utiliza astăzi pe stoperul Florin Popa, sus-pendat. „Noi ne vedem de joc, fiind conștienți că, dacă am ceda și ne-am lăsa cuprinși de blazare, am avea numai de pierdut. Trebuie să ocupăm la final loc promovabil”, a precizat și directorul general al clubului din Năvodari, Mihai Terzi. Partida se joacă de la ora 16,30, în direct la Dolce Sport. Intrarea spectatorilor e liberă. Arbitrează Claudiu Baboia (București); asistenți, Ciprian Geambazu (Bușteni), Ionel Dumitru (Gherghița); rezervă, Ovidiu Oprea (Ploiești); observatori, Bratu Cațaroș (Călărași), Constantin Tolea (Galați).