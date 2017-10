SĂGEATA a primit LICENŢA şi are obiectiv MENŢINEREA în LIGA I

SĂGEATA a primit LICENȚA și are obiectiv MENȚINEREA în LIGA I

FRF a anunțat, ieri, după încheierea procesului de licențiere pentru cluburile din Liga a II-a, că Săgeata Năvodari se află printre echipele cărora le-a fost aprobată participarea în sezonul 2013-2014 al Ligii I.Săgeata Năvodari va juca, în premieră, în Liga I, după ce, ieri, FRF i-a anunțat aprobarea licenței necesare pentru participarea în primul eșalon fotbalistic al țării noastre. Celelalte cluburi cărora le-a fost aprobată licența sunt: FC Bihor, CF Brăila, ASC Corona Brașov, ACS Poli Timișoara, FC Botoșani, însă, din această listă, numai ultimele trei vor evolua alături de Săgeata în Liga I.Năvodărenilor nu li s-a acordat inițial licența, pentru că nu îndeplineau criteriul financiar întrucât, pentru jucătorul Decebal Gheară, nu au fost prezentate registrele de casă pentru plățile făcute în perioada august 2011 - februarie 2012. De asemenea, Săgeata a avut probleme cu stadionul și deținerea unui antrenor cu licență UEFA Pro.Ulterior, totul s-a rezolvat odată ce, la apel, au făcut dovada că datoriile față de Gheară fuseseră stinse, iar documentele suplimentare care atestă dreptul de a folosi un stadion omologat au fost depuse, la fel și cele care demonstrează că au antrenor ce deține licență UEFA Pro.Buget de 2,5 milioane euroPentru debutul în Liga I, Săgeata va beneficia de un buget de 2,5 milioane de euro, cu care se dorește menținerea în primul eșalon.„Nu vrem să fim doar o prezență meteorică pe prima scenă, ne dorim să avem continuitate, chiar dacă în primul an obiectivul va fi salvarea de la retrogradare. Cu siguranță că avem nevoie de mai multă experiență și pe banca tehnică și suntem siguri că toată lumea va înțelege acest lucru, iar din lotul actual vor rămâne doar o parte dintre jucători. Bugetul pentru noul sezon va fi de 2,5 milioane de euro. Suma de 1,1 milioane de euro ne-a fost promisă de primărie, aproximativ 1 milion va veni din drepturile TV, iar restul, din partea mea și a altor sponsori”, a precizat finanțatorul Nicu Babu.Vor juca pe Farul, până se „aprinde” FlacăraPotrivit delegatului Săgeții, Mihai Guliu, echipa năvodăreană va susține partidele de acasă, de Liga I, pe stadionul „Farul”, până se vor încheia lucrările de îmbunătățiri pe stadionul „Flacăra”.„Am făcut contractul cu FC Farul pe un an de zile. Vom juca aici, pe stadionul «Farul». Domnul primar (n.r. - Nicolae Matei) a spus că în patru luni de zile va face tot posibilul să aducă stadionul din Năvodari la standardele Ligii I. Va fi foarte greu, dar vom vedea”, a declarat Mihai Guliu.Unul din finanțatorii echipei Săgeata Năvodari, Nicu Babu, susține și el că Primăria Năvodari va investi în stadion, pentru a-l aduce la standardele Ligii I.„Vor fi investiții de aproximativ 2,5 milioane de euro. Va avea o capacitate de 8.500 de locuri, toate pe scaune, sistem de încălzire, vor fi refăcute vestiarele, va fi montată o instalație de nocturnă, absolut tot ce este necesar. Aceste lucruri vor începe în perioada imediat următoare și avem promisiunea că în maximum șase luni vor fi finalizate. Până atunci am încheiat un contract pentru a evolua pe Stadionul «Farul»”, a explicat Nicu Babu.Antrenor principal - necunoscut, secund - MinaDacă antrenorul principal reprezintă încă necunoscuta din ecuația Săgeții în Liga I, iată că secundul se cunoaște și va fi nimeni altul decât tehnician năvodărenilor care a antrenat echipa în Liga a II-a, Gheorghe Mina. Săptămâna viitoare, conducerea echipei se va reuni ca să discute și celelalte probleme legate de sezonul viitor.„Luni, ne întâlnim cu primarul Nicolae Matei, discutăm problema antrenorilor, jucătorilor, iar pe 20 iunie este întâlnirea cu jucătorii. Trebuie să facem lotul. Sunt mai multe de pus pe tapet. Liga I nu mai este ca Liga a II-a. Gheorghe Mina va fi antrenor secund. Avem câteva variante de antrenori principali, dar trebuie discutate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul sportiv al Săgeata Năvodari, Mihai Terzi.