Săgeata a „încasat-o“ la Botoşani, dar se menţine în lupta pentru promovare

Săgeata a „încasat-o“ la Botoșani, dar se menține în lupta pentru promovare

Săgeata Năvodari a suferit o înfrângere severă, scor 0-4 (0-1), în partida de sâmbătă, cu FC Botoșani, din deplasare, întâlnire contând pentru etapa a XXVI-a a Ligii a II-a. Chiar și cu această înfrângere, Săgeata rămâne pe poziția secundă a Seriei I și menține, în continuare, șanse mari de promovare. Antrenorul grupării năvodărene, Mihai Guliu, a declarat că eșecul echipei sale a venit și pe fondul oboselii acumulate. De aseme-nea, tehnicianul Săgeții a mai spus că gruparea de pe Litoral va avea nevoie de trei victorii în următoarele etape pentru a-și asigura locul în Liga I. „La noi s-a acumulat și oboseala. Am avut patru-cinci titulari care au lipsit astăzi (n.r. - sâmbătă). În meciul cu Delta, am jucat a doua repriză în zece oameni. Oboseala acumulată s-a văzut în teren. A contat foarte mult faptul că am primit repede gol. Ne-a fost foarte greu ulterior. Am avut și noi câteva ocazii, dar dacă nu le-am fructificat, am primit în repriza a doua pe o greșeală personală a portarului. Jucătorii au căzut fizic. Trebuie să câș-tigăm următoarele trei meciuri. Depinde numai de noi să fim lângă FC Botoșani în Liga I. Poate ne întâlnim la anul și ne vom lua revanșa”, a declarat, la finalul meciului, antrenorul Săgeții, Mihai Guliu. Săgeata a jucat în următoarea formulă: Gordin - Sg. Bar, Goșa, Fl. Popa (cpt.), Anițoiu - Diaby, Coconașu, Bozeșan, Ologu - Tigoianu, Pantelie. Rezerve: Vîciu, Nazîru, Fl. Bold, Bangheorghe, Dogaru, Cazan, Pletea.Etapa viitoare, Săgeata va sta, urmând să mai joace sâmbătă, 25 mai, cu Rapid CFR Suceava, în deplasare.