Gheorghe Bosînceanu:

„Să vedem dacă vine demisia”

La scandările fanilor, care i-au cerut să plece de la echipă, Constantin Gache a spus, la conferința de presă, că este posibil să-și dea demisia, „dacă asta e o soluție”, dar „mâine (n.n. - astăzi) trebuie să plecăm la Bistrița și nu am timp acum să mă gândesc”. Suporterii Farului au început să scandeze „Demisia!” încă de prin minutul 76, iar la final s-au dezlănțuit. „Demisia!”, „Gache, lasă-ne!”, „Mercenarii!”, „Noi cântăm pentru voi, voi vă bateți joc de noi!”, „Am fost în A, ne-ați dus în B!“, au strigat fanii, furioși. „Fanii au cerut demisia antrenorului? Să vedem dacă vine“, a comentat Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, reacția suporterilor. „A fost un meci urât, de care nu vreau să-mi amintesc. Am făcut eforturi să vin din străinătate, însă n-am avut ce vedea. Mai am să-mi pun chiloții și să joc eu“, a mai spus Gheorghe Bosînceanu, afectat de meci și de rezultat.La scandările fanilor, care i-au cerut să plece de la echipă, Constantin Gache a spus, la conferința de presă, că este posibil să-și dea demisia, „dacă asta e o soluție”, dar „mâine (n.n. - astăzi) trebuie să plecăm la Bistrița și nu am timp acum să mă gândesc”. Suporterii Farului au început să scandeze „Demisia!” încă de prin minutul 76, iar la final s-au dezlănțuit. „Demisia!”, „Gache, lasă-ne!”, „Mercenarii!”, „Noi cântăm pentru voi, voi vă bateți joc de noi!”, „Am fost în A, ne-ați dus în B!“, au strigat fanii, furioși. „Fanii au cerut demisia antrenorului? Să vedem dacă vine“, a comentat Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, reacția suporterilor. „A fost un meci urât, de care nu vreau să-mi amintesc. Am făcut eforturi să vin din străinătate, însă n-am avut ce vedea. Mai am să-mi pun chiloții și să joc eu“, a mai spus Gheorghe Bosînceanu, afectat de meci și de rezultat.