Ion Barbu:

„Să uităm cât mai repede înfrângerea cu Ceahlăul”

Antrenorul secund al Farului, Ion Barbu, a declarat după meciul cu Ceahlăul că „marinarii” trebuie să uite cât mai repede această înfrângere, venită în urma unui joc slab și a unei prime reprize total neinspirate. „După o greșeală nepermisă, am început jocul practic de la 0-1, ceea ce ne-a turnat plumb în ghete. În prima repriză nu ne-a ieșit nimic, am avut multe pase greșite, însă, după pauză, am avut altă concentrare. A fost prima noastră înfrângere acasă și sperăm să fie și ultima. În cele 17 partide de până sâmbătă, primisem 16 goluri, iar, acum, într-un singur meci, am încasat cinci. Ceahlăul a fost însă mai bună. E liderul clasamentului, o formație omogenă, cu relații de joc închegate. Ne pare rău și ne cerem scuze spectatorilor, care ne-au încurajat din primul până în ultimul minut. Le mulțumim pentru modul remarcabil în care ne sprijină meci de meci și sperăm să ne revanșăm etapa viitoare, cu CS Otopeni”, a spus Barbu. (M.B.) „Am jucat foarte bine (în special în prima repriză), demonstrând pe deplin că ne merităm poziția de lideri ai clasamentului. Am pregătit meciul foarte bine, puși în gardă de evoluția excelentă a Farului de pe teren propriu. Avem un apetit ofensiv ridicat pentru că ne-am regăsit plăcerea de a juca. La aceasta se mai adaugă omogenitatea și lotul echilibrat” Costel Enache, antrenor Ceahlăul