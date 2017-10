Să ridicaţi piramida victoriei!

România - Franța, meciul de debut al tricolorilor la EURO 2008

Să ridicați piramida victoriei!

Echipa națională de fotbal a României susține, deseară, la Zurich, primul său meci din Grupa C a Campionatului European din Austria și Elveția. Adversară va fi Franța, vicecampioana mondială. Tricolorii vor juca în grupa de la EURO nu mai puțin de trei finale. Căci ar putea fi oare socoteli la titlul continental fără a fi luate în calcul Franța, Italia sau Olanda? Personal, cred că nu. În prima dintre acestea, România înfruntă, astăzi, redutabila Franța, dar, deși la casele de pariuri „les bleus” sunt mari favoriți, echipa lui Victor Pițurcă își dorește să furnizeze cea dintâi surpriză. La EURO 2008, valorile sunt aproximativ egale, iar adversarele României ar trebui să se teamă de noi, tot așa cum și tricolorii trebuie să fie extrem de atenți în fiecare secundă. Chiar dacă e vicecampioană a lumii, Franța lui Domenech a suferit în ultimii doi ani, parcursul chinuit din preliminarii fiind cea mai bună dovadă. Benzema și Ribery sunt marile lor vedete, însă Thuram, Henry sau Makelele nu mai sunt la nivelul de acum câțiva ani. În tabăra noastră, optimismul este starea de spirit dominantă. „Trebuie să privim acest turneu final ca pe un motiv de sărbătoare, e foarte important că suntem aici, am revenit în elita fotbalului european după opt ani. Vreau să terminăm grupa pe locul unu sau doi”, a declarat Pițurcă, adăugând că o calificare a României în sferturi ar fi o mare performanță: „I-am simțit pe băieți că-și doreau prezența la un turneu final încă din preliminarii. Ar fi extraordinară o calificare în sferturi pentru o generație care a suferit mult”. Pentru meciul cu Franța, selecționerul român ar putea folosi următoarea formulă de start: Lobonț, Contra, Goian, Tamaș, Raț, Fl. Petre, Chivu, Codrea, Cociș, Mutu, M. Niculae, dar nu este exclus ca Pițurcă să înceapă chiar cu trei atacanți. Dorin Goian speră ca apărarea să reziste cu brio Fundașul Dorin Goian a declarat, sâmbătă, că este încrezător înaintea partidelor din Grupa C a Campionatului European și spune că nu contează ce compartiment al echipei va funcționa mai bine, atâta timp cât tricolorii se califică în sferturile de finală ale turneului. „Dacă Domenech a spus că îi e teamă de apărarea noastră, atunci eu sper să luăm foarte greu gol la EURO. Cel mai important ar fi nu să dăm sau să luăm gol, ci să ne calificăm mai departe”, a declarat Goian.