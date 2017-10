Să plângă-n hohote castraveţii!

Bulgaria - România, în preliminariile EURO 2008

Să plângă-n hohote castraveții!

Naționala României este virtual calificată la Europenele din Austria și Elveția. Bulgarii vor privi turneul final de la televizor. De pe aceste coordonate pornește partida din week-end, de la Sofia, unde tricolorii vor să bifeze un nou succes. Deși tricolorii au în buzunar biletele pentru EURO 2008, meciul cu Bulgaria are o miză foarte mare. Dacă va câștiga, România va încheia grupa, cel mai probabil, pe locul întâi și va fi cap de serie la tragerea la sorți de la Europene, ceea ce i-ar înlesni drumul către fazele superioare. În plus, Chivu și compania vor să demonstreze că sunt mai buni decât bulgarii și să încheie campania de calificare fără înfrângere. „Am suferit mult după meciul egal cu Bulgaria, de la Constanța. Pentru mine, nu există nicio răzbunare. Este doar un joc între două echipe din țări vecine. Am trăit sub o presiune formidabilă la fiecare joc, dar în acest moment echipa României este mai valoroasă decât cea a Bulgariei. Poate nu ca valori individuale, dar noi formăm un grup foarte unit“, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, selecționerul Victor Pițurcă. România și Olanda sunt mai valoroase „Trebuie să realizăm un joc bun și să plecăm neînvinși. Știu că există o rivalitate între cele două echipe, dar cred că este una sportivă. Este important să ne respectăm și să facem un spectacol bun pentru cei care vor fi prezenți la stadion. Echipa noastră este pregătită, motivată, chiar dacă este deja calificată, pentru că ne dorim să încheiem grupa neînvinși. Bulgaria are o echipă bună, dar s-a demonstrat că România și Olanda sunt mai valoroase“, a adăugat tehnicianul român. Partida Bulgaria - România se dispută sâmbătă, de la ora 18, pe stadionul „Vasil Levski” din Sofia, în direct la TVR 1. Arbitrează o brigadă din Austria, condusă de Konrad Plautz, ajutat la linii de Egon Bereuter și Markus May.