Să păstraţi titlul în grămada „stejăreilor”!

Campionatele Europene de rugby juniori U19

Să păstrați titlul în grămada „stejăreilor”!

Echipa națională de rugby juniori sub 19 ani a României este gata de Europene. În drumul către trofeu, „stejăreii” se pregătesc să înfrunte Belgia, apoi Spania sau Portugalia și, probabil, în marea finală, Rusia ori Georgia, care se vor întâlni pentru prima dată după războiul din vară. România este campioană en-titre, așa că are de apărat titlul câștigat, fără mari emoții, la ediția de anul trecut. Lucru foarte important, dacă se va clasa pe locul întâi la EURO 2008, formația tricoloră se va califica la Campionatul Mondial U20 din 2009, unde va merge aceeași generație de jucători, ceea ce aduce un plus de motivație. Campionatele Europene vor avea loc, între 21 și 28 septembrie, în Polonia. În acest turneu, selecționerii Mircea Muntean și Călin Fugigi vor miza și pe nouă rugbiști constănțeni: Ionuț Puișoru (19 ani, fundaș), de la RCJ Farul, Marian Pîrvu (19 ani, fundaș), Cătălin Graur (19 ani, pilier), Ionel Badiu (19 ani, pilier), Gabriel Bucevschi (18 ani, mijlocaș la grămadă), Lazăr Filip (18 ani, centru), Andrei Casmînin (19 ani, aripă), de la CS Cleopatra, Valentin Mototolea (18 ani, linia a III-a) și Adrian Apostol (18 ani, aripă), de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS. Meciul de debut al României la EURO 2008 va avea loc duminică, 21 septembrie, împotriva Belgiei, în faza grupelor. Semifinalele se vor juca pe 24 septembrie, iar finala - pe 27 septembrie.