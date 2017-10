Să nu vă întoarceţi fără bonus!

Poli Iași - RCJ Farul, în Divizia Națională de rugby

Să nu vă întoarceți fără bonus!

În sezonul trecut, RCJ Farul a fost „bestia neagră" pentru Poli Iași, rugbiștii constănțeni trimițându-i pe moldoveni în lupta pentru evitarea retrogradării și eliminându-i din Cupa României. Anul acesta, tradiția se cere respectată. Primul contact are loc sâmbătă, când, de la ora 10, „marinarii" antrenați de Leodor Costea și Gheorghe Florea înfruntă Poli-tehnica (locul 5, 2 p) pe stadionul „Agronomia" de sub Copou, într-o partidă contând pentru etapa a treia a Diviziei Naționale, Seria a II-a. Arbitrează Radu Petrescu, ajutat de judecători de margine Valeriu Lazăr și Horațiu Bărgăunaș. Farul (locul 2, 9 p) pornește cu șansa întâi, însă constănțenii trebuie să fie foarte atenți, pentru a nu mai scăpa bonusul, așa cum s-a întâmplat la Timișoara. În Seria a II-a, sâmbătă, se mai joacă un singur meci, RCM Timișoara - CFR Brașov. Întâlnirea Bucovina Suceava - Steaua a fost amânată pentru data de 17 octombrie, pentru că, tot sâmbătă, bucureștenii susțin, la Brașov, în compania Universității Baia Mare, finala Cupei României, ediția 2006 / 2007.