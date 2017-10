Să luaţi „viza“ pentru eşalonul de elită!

Știința Petroșani - Constructorul-Cleopatra, în DA de rugby

Să luați „viza“ pentru eșalonul de elită!

Echipa Constructorul-Cleopatra susține, în week-end, cel mai important examen al sesiunii de toamnă a Diviziei A de rugby. Constănțenii au meci la Petroșani, cu Știința, iar o victorie le-ar semna „permisul" pentru eșalonul de elită. Runda a patra poate lămuri în bună măsură lucrurile în ceea ce privește numele echipei ce va face pasul către Divizia Națională. Pe terenul „minerilor", sâmbătă, de la ora 14, se înfruntă cele două candidate la locul întâi. Gazdele sunt lidere în clasament (15 p), grație esaverajului superior, dar Constructorul-Cleopatra (locul 2, 15 p) este pregătită să preia șefia. „Avem o echipă tânără, în formare, iar mulți dintre componenții lotului nostru fac parte din naționala de juniori sub 19 ani. Mergem la victorie la Petroșani, iar dacă o vom reuși, suntem cu un picior în Divizia Națională. Am mare încredere în antrenori și jucători, le-am spus să evolueze cu ambiție, să apere culorile clubului și să producă o bucurie iubitorilor sportului cu balonul oval din Constanța", a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Contra Științei, antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache vor alinia următorul XV: Stanciu, Strat, Iurescu, Graur, Gârbu, Munteanu, Purice, Petreanu, Bucevschi, Rotaru, Puișoru, Memet, Marin, Iacobuță, Pîrvu. Opt constănțeni la Naționala U19 Lotul național de rugby U19 al României va efectua un cantonament de zece zile pe litoral, în vederea partidei cu reprezentativa Belgiei. Pe lista tinerilor tricolori, se regăsesc opt constănțeni: Graur, Zapan, Munteanu, Petreanu, Puișoru, Pîrvu (Constructorul-Cleopatra), Zainea și Florea (ex-CS Cleopatra, acum la RCJ Farul).