Lucian Bute, despre marele meci cu William Joppy:

„Să lăsăm pumnii să vorbească în ring“

Pugilistul român Lucian Bute, care, pe 29 februarie, își apără titlul mondial IBF la categoria super-mijlocie, a declarat, ieri, că nu îi place să spună vorbe mari înaintea unui meci și că va arăta ce poate în ring, informează site-ul canada.com. „Am experiență, am muncit mult și am încredere în puterea mea. În opinia mea, pugiliștii care vorbesc mult înaintea unui meci nu sunt periculoși, cred că mai mult trebuie să te temi de cei care tac și își fac treaba în ring. Joppy are multă experiență și eu respect asta. Ca fost campion, el a văzut multe și știe diverse trucuri. Știe totul despre box, dar nu îl voi lăsa să ajungă la mine“, a explicat Lucian Bute. Pugilistul român, care a împlinit, ieri, 28 de ani, își apără titlul mondial IBF la categoria super-mijlocie, pe care l-a câștigat în luna octombrie a anului trecut, când l-a învins pe columbianul Alejandro Berrio prin KO tehnic. Românul este poreclit Mister KO, deoarece în palmares are 21 de partide disputate, toate câștigate, dintre care 17 prin KO. De partea cealaltă, americanul William Joppy spune că Bute nu este un adversar pe măsura sa: „Tipul ăsta nu e de nivelul meu. Eu vin dintr-un loc în care se cresc boxerii, lângă Philadelphia. Acolo m-am lovit de cei mai buni. Ceea ce spun nu este o glumă, Bute nu este la nivelul meu. Eu am mai multe meciuri de campion decât are el în total. Nu vreau să fac previziuni, dar nu ajunge în repriza a 12-a“. În vârstă de 37 de ani, Joppy are în palmares 44 de partide, dintre care 30 au fost câștigate prin KO. A fost învins în doar patru partide și una singură s-a încheiat cu remiză. Printre cei mai tari adversari ai săi, se numără Cesar Green, Felix Trinidad, Bernard Hopkins sau Jermain Taylor. Un american înfometat Antrenorul lui Lucian Bute, Stephan Larouche, spune că îl respectă pe Joppy, dar vorbele pe care acesta le spune le-a mai auzit și înainte: „Berrio a plecat acasă având capul mare. Joppy nu este primul american care vine aici și vorbește tare. Când ei vorbesc, noi ne antrenăm. Când ei vorbesc, noi alergăm, iar la final, noi luptăm și câștigăm. Joopy este un pugilist înfometat, aceasta este ultima sa șansă. Îl respectăm, dar după meci vom vorbi de el la timpul trecut“. Partida dintre Bute și Joppy este programată pe 29 februarie, la Centre Bell din Montreal, și va fi transmisă în țară de Radio România Actualități, pe 1 martie, la ora 4.45 dimineața.