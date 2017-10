Să fiţi storcători de… portocale!

Sâmbătă, la Constanța, România - Olanda, în preliminariile EURO 2008

Să fiți storcători de… portocale!

Meciul România - Olanda va aduce față în față doi atacanți de 24 de karate: Adrian Mutu vs. Ruud van Nistelrooy. Ambii jucători sunt în formă și vin după prestații excelente la echipele lor de club. Soarta partidei de sâmbătă, de la Constanța, ar putea fi decisă de o execuție a unuia dintre oamenii de gol: Adrian Mutu, respectiv Ruud van Nistelrooy. Precum felinele ce își zâmbesc printre dinți, dar sunt gata să se sfâșie în secunda imediat următoare, cei doi jucători spun că meciul este foarte important și dau pronosticuri diferite. „Cu un moral bun, avându-i în apărare pe Chivu și Goian și împinși de la spate de un public constănțean entuziast, sper să reușim să câștigăm. Olandezii au absențe de marcă din 11-le obișnuit, dar noi nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, pentru că înlocuitorii sunt la fel de valoroși. Victoria ne califică la Europene și trebuie să o obținem“, a declarat Mutu. În schimb, vedeta Realului avertizează că, dacă România prinde o zi bună, Olanda ar trebui să fie fericită chiar și cu un singur punct. „România este o echipă puternică, va fi greu pentru noi, dar sper să jucăm bine și să facem un meci mare. Dacă România joacă tare, ar fi bine dacă am face un rezultat egal. Românii practică un fotbal modern - toți în atac, toți în apărare. Mutu e cel mai mare pericol, iar Chivu este unul din cei mai buni fundași din lume. Poate o să fie 0-0, cum a fost data trecută“, a spus van Nistelrooy. Formulă Chivu - Codrea la închidere Căpitanul Cristian Chivu a spus că își asumă riscul de a juca împotriva Olandei, deși nu este complet refăcut. „Mi-am luat întreaga responsabilitate a revenirii mai devreme pe teren, chiar dacă afecțiunea de la umăr nu este sută la sută rezolvată“, a declarat fotbalistul, care, cel mai probabil, va fi folosit de selecționerul Victor Pițurcă pe post de mijlocaș la închidere, alături de Paul Codrea, în fața cuplului de fundași centrali Tamaș - Goian. „Sunt bucuros că antrenorii, atât cei de la Inter, cât și de la echipa națională, mă pot folosi acolo unde au nevoie - fundaș central, fundaș stânga sau mijlocaș la închidere“, a adăugat Chivu. Am scăpat de Van der Saar Delegația olandeză este așteptată pe litoral în cursul zilei de azi, seara urmând a efectua un antrenament pe stadionul „Farul“. Selecționerul Marco van Basten îl va putea folosi pe mijlocașul Clarence Seedorf. Acesta s-a refăcut și este gata pentru „finala de la Constanța“. În schimb, fotbaliștii români au scăpat de portarul Van der Saar, care a părăsit, ieri, accidentat, cantonamentul Olandei.Meciul România - Olanda va aduce față în față doi atacanți de 24 de karate: Adrian Mutu vs. Ruud van Nistelrooy. Ambii jucători sunt în formă și vin după prestații excelente la echipele lor de club. Soarta partidei de sâmbătă, de la Constanța, ar putea fi decisă de o execuție a unuia dintre oamenii de gol: Adrian Mutu, respectiv Ruud van Nistelrooy. Precum felinele ce își zâmbesc printre dinți, dar sunt gata să se sfâșie în secunda imediat următoare, cei doi jucători spun că meciul este foarte important și dau pronosticuri diferite. „Cu un moral bun, avându-i în apărare pe Chivu și Goian și împinși de la spate de un public constănțean entuziast, sper să reușim să câștigăm. Olandezii au absențe de marcă din 11-le obișnuit, dar noi nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, pentru că înlocuitorii sunt la fel de valoroși. Victoria ne califică la Europene și trebuie să o obținem“, a declarat Mutu. În schimb, vedeta Realului avertizează că, dacă România prinde o zi bună, Olanda ar trebui să fie fericită chiar și cu un singur punct. „România este o echipă puternică, va fi greu pentru noi, dar sper să jucăm bine și să facem un meci mare. Dacă România joacă tare, ar fi bine dacă am face un rezultat egal. Românii practică un fotbal modern - toți în atac, toți în apărare. Mutu e cel mai mare pericol, iar Chivu este unul din cei mai buni fundași din lume. Poate o să fie 0-0, cum a fost data trecută“, a spus van Nistelrooy. Formulă Chivu - Codrea la închidere Căpitanul Cristian Chivu a spus că își asumă riscul de a juca împotriva Olandei, deși nu este complet refăcut. „Mi-am luat întreaga responsabilitate a revenirii mai devreme pe teren, chiar dacă afecțiunea de la umăr nu este sută la sută rezolvată“, a declarat fotbalistul, care, cel mai probabil, va fi folosit de selecționerul Victor Pițurcă pe post de mijlocaș la închidere, alături de Paul Codrea, în fața cuplului de fundași centrali Tamaș - Goian. „Sunt bucuros că antrenorii, atât cei de la Inter, cât și de la echipa națională, mă pot folosi acolo unde au nevoie - fundaș central, fundaș stânga sau mijlocaș la închidere“, a adăugat Chivu. Am scăpat de Van der Saar Delegația olandeză este așteptată pe litoral în cursul zilei de azi, seara urmând a efectua un antrenament pe stadionul „Farul“. Selecționerul Marco van Basten îl va putea folosi pe mijlocașul Clarence Seedorf. Acesta s-a refăcut și este gata pentru „finala de la Constanța“. În schimb, fotbaliștii români au scăpat de portarul Van der Saar, care a părăsit, ieri, accidentat, cantonamentul Olandei.