Dumitru Muși, despre posibila instalare a unui antrenor străin la naționala de handbal feminin:

„Să dea Dumnezeu să fie o fantezie constructivă“

Fost secund al lui Gheorghe Tadici la lotul național feminin, Dumitru Muși a precizat că, după ce mandatul său a expirat la finele Jocurilor Olimpice de la Beijing, nu își dorește, sub nicio formă, să revină la reprezentativa tricoloră. „Nu mă mai întorc la lot, nu mai sunt interesat de nicio funcție”, a declarat, tranșant, Dumitru Muși. Tehnicianul constănțean le urează succes celor care vor prelua conducerea naționalei, dar este sceptic în ceea ce privește viabilitatea proiectului cu antrenor străin la cârma reprezentativei feminine. „Să dea Dumnezeu să fie o fantezie constructivă. Mai sunt 30-40 de zile de pregătire până la Campionatele Europene, nu cred că poate veni cineva care să facă minuni. Noi, românii, suntem dibaci în a distruge, iar acest lucru nu este o noutate în sportul românesc. Avem exemplul gimnasticii, nu trebuie să ne mire ce se întâmplă la handbal”, a spus Muși. Directorul tehnic al Tomisului a intrat în esența problemei și a prezentat câteva dintre cauzele care au dus la eșecul de la Beijing. „România nu mai produce valori. Antrenorii nu mai merg la cluburile sportive școlare, nu au motivație și se refugiază în învățământul de masă. Nu sunt săli de antrenament și a scăzut până la un nivel alarmant numărul jucătoarelor dispuse să facă performanță. Accentuez, performanța presupune eforturi și sacrificii. Zvevda are trei echipe de senioare și 700 de junioare. Lada - două echipe de senioare și 500 de junioare. La CSS 1, nu se știe ce aduce ziua de mâine. Nu avem pe cine promova la echipa mare”, a spus Dumitru Muși. Antrenorul emerit acuză și sistemul competițional din România: „Nu aveam nevoie de o Ligă Națională cu 14 echipe. S-au creat locuri de muncă, dar s-a diluat nivelul valoric. Zece echipe erau de ajuns. Așa, cheltuim bani inutil pe deplasări, ce să mai vorbim de calitatea jocurilor”. „La ora actuală, handbalul românesc nu are un lider, o sportivă care să joace măcar un pic mai prost ca atunci când Steluța Luca juca foarte prost” Dumitru Muși, Director tehnic CS Tomis