Să batem Estonia, să ţinem pumnii Olandei!

Tricolorii, la un pas de barajul pentru CM 2014

Să batem Estonia, să ținem pumnii Olandei!

România are doar varianta victoriei în meciul cu Estonia, pentru a mai spera la locul 2 din grupă, care duce la baraj, iar selecționerul Victor Pițurcă își dorește un joc cu cât mai multe goluri.„Noi avem doar varianta victoriei. Sper să avem un joc reușit și să câștigăm de o manieră în care să nu avem emoții. Dacă vom putea marca multe goluri, va fi foarte bine. Însă, așa cum s-a întâmplat și în Andorra, ca să poți să marchezi goluri multe, trebuie să finalizezi măcar 90 la sută din ocaziile avute”, a declarat Victor Pițurcă, la conferința de presă de ieri, de la Mogoșoaia.România, în cazul unei victorii cu Estonia, se califică pentru baraj, în cazul unei remize sau înfrângeri a Turciei la Istanbul. Dacă Turcia învinge la limită, România are nevoie de o victorie la minimum cinci goluri pentru a prinde locul doi, la golaveraj, pe criteriul mai multor goluri marcate.Tehnicianul român nu face însă calcule pentru baraj: „Nu aș vrea să se anunțe rezultatul în timpul meciului. Eu și băieții ne gândim să câști-găm în primul rând și apoi vom vedea ce se va întâmpla la Istanbul. Să ajungem mai întâi la baraj”.Despre Turcia, Pițurcă spune că merită să se califice la baraj, dacă va învinge liderul la Istanbul: „Olanda e o echipă de top, una dintre cele mai bune din lume. Ei vor juca să câștige. Dar, în același timp, și Turcia poate câștiga jocul. La Amsterdam, au reușit o partidă foarte bună, dar până la urmă au pierdut meciul, dar așa se poa-te întâmpla la Istanbul. Dacă vor câștiga, înseamnă că merită să ocupe locul 2. Noi nu am câștigat din păcate cu Olanda”.Meciul România - Estonia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2014 este programat deseară, pe Arena Națională din București, fiind transmis în direct, de la ora 21.00, de Antena 1.