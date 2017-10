Să aveţi spor la placat!

Campionatul Național de rugby în 7, etapa a doua

Să aveți spor la placat!

Campionatul Național de rugby în 7 programează, în week-end, etapa a II-a a ediției din acest an. Trei echipe constănțene - RCJ Farul, Constructorul-Cleopatra și Callatis Mangalia - participă la competiție. București Sevens adună la start cele mai valoroase echipe de rugby din România, care, sâmbătă și duminică, pe stadionul „Arcul de Triumf”, au serios de lucru. Componența grupelor este următoarea: A: Constructorul-Cleopatra, U Baia Mare, RC Bârlad, Dinamo; B: Bucovina Suceava, Olimpia, Callatis Mangalia, RCJ Farul Constanța; C: CFR Brașov, U Cluj, Metrorex, Steaua; D: Știința Petroșani, RCM Timișoara, Poli Iași, RC Grivița. Duelul din grupe demarează sâmbătă, la ora 8.30, când, pe terenul central, Constructorul-Cleopatra va înfrunta puternica formație băimăreană, iar un ceas mai târziu, RCJ Farul își va face „încălzirea”, împotriva Callatis-ului. După amiază, vor avea loc jocurile din sferturi, iar duminică, sunt planificate semifinalele și finalele. Dintre cele trei team-uri dobrogene, șanse reale la podium are numai RCJ Farul, „marinarii” ocupând, după etapa întâi (Iași Sevens), locul doi, cu 16 puncte. Lideră este Dinamo (20 p), iar Steaua (14 p), Poli Iași (13 p) și Baia Mare (12 p) stau la pândă mai încordate decât gheparzii. Constructorul-Cleopatra ține pasul cu plutonul median, locul 9, cu 8 p, în timp ce Callatisul pare depășită de situație, situându-se abia pe poziția a 14-a, cu 3 p. Noua campioană a României la rugby în 7 se va decide, prin cumul de puncte, abia după disputarea celei de-a treia etape, care va avea loc, pe 13 și 14 septembrie, la Constanța.