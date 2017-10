Președintele HCDS, Ionuț Stănescu, apel către suporteri:

"Să avem răbdare, jucătorii nu au atins vârful de formă!"

Echipa de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a uitat gustul victoriei pe teren propriu. Ultima datează din… 4 iunie, din play-off-ul Ligii Naționale, contra celor de la Potaissa Turda, încheiată cu scorul de 47-32. De atunci, trei încercări eșuate au înregistrat dobrogenii antrenați de francezul Christian Gaudin, toate în debutul Ligii Naționale: 23-29 cu CSU Suceava, 20-20 cu SCM Politehnica Timișoara și 22-23 cu Dinamo București, duminica trecută.„Este adevărat că nu am mai câștigat de ceva timp la Sala Sporturilor și trebuie să corectăm acest lucru. Duminică, am pierdut împotriva campioanei României, în urma unui joc acceptabil. În minutul 58, scorul era egal, însă ratăm prea mult și, la final, acest lucru ne costă. Mai dureroase sunt nereușitele din partidele cu CSU Suceava și Poli Timișoara”, a declarat președintele HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu.Publicul constănțean este unul extrem de pretențios, obișnuit cu marile victorii din trecut. Astfel, nu a trecut mult timp până au apărut primii contestatari, nemulțumiți de joc și de campania de achiziții a HCDS.„Antrenorul Christian Gaudin a venit cu filozofia lui de joc și este în plin proces de implementare. Marea noastră problemă este inconstanța. Am alternat partidele foarte bune cu cele foarte slabe. Trebuie să recunoaștem că nu ne-am atins vârful de formă, însă trebuie să o facem cât mai repede, înainte să fie prea târziu. Întotdeauna au existat contestatari, indiferent de rezultatele obținute. Noi îi putem contrazice doar prin rezultate. Așa că i-aș sfătui să aibă mai multă răbdare cu jucătorii. Eu am încredere că își vor regăsi încrederea și inspirația pe teren”, a completat Stănescu.După cinci runde, HC Dobrogea Sud se află pe locul 9, cu 7 puncte, și va juca în etapa următoare (8 octombrie), în deplasare, cu CSM Focșani.