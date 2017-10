Să arătaţi „metroului“ lumina roşie!

Metrorex - Constructorul-Cleopatra, în Divizia A la rugby

Să arătați „metroului“ lumina roșie!

Etapa a 12-a a Diviziei A de rugby aduce față în față cele mai valoroase echipe din eșalonul secund: Constructorul-Cleopatra și Metrorex București, un veritabil moment al adevărului. Constructorul-Cleopatra a defilat, până în momentul de față, în campionat. Are zece victorii din tot atâtea posibile, a marcat 503 puncte și ocupă locul întâi, cu 48 de puncte. Însă, la partida cu Sportul, din etapa precedentă, jocul echipei antrenate de Cristian Brănescu și Marian Nache a cam scârțâit, motiv pentru care tehnicienii au intensificat, în ultimele zile, ritmul pregătirilor. „Vrem să încheiem cursa pentru promovare fără înfrângere, așa că vom aborda meciul precum am făcut-o și la cele anterioare, adică la victorie. Deși avem patru absențe importante (n.r. - jucătorii convocați la naționala U20 participantă la CM din Chile), sunt convins că băieții vor ieși cu fruntea sus de pe teren”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Nici Metrorex (locul 2, 44 p) nu-și permite pași greșiți, un eventual eșec al bucureștenilor adăugând în ecuația promovării Petroșaniul (locul 3, 36 p) și Mangalia (locul 4, 35 p). Partida are loc sâmbătă, de la ora 14, pe stadionul Ciurel, și este arbitrată de Claudiu Clapon. Celelalte întâlniri ale rundei: Sportul Studențesc - Callatis Mangalia (stadion „Tei”, ora 14), Știința Petroșani - Spartan Oradea, Arsenal Chindia Târgoviște - Constam Martelli Buzău. CSM Pitești stă.