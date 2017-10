S-au rugat pentru sănătate la Mănăstirea Tismana

După victoria de vineri, 1-0 cu Pandurii, fotbaliștii de la FC Farul nu au revenit la Constanța, ci au rămas la Târgu Jiu, în pregătire pentru jocul de marți, de la Petroșani, cu Jiul, din Cupa României. Între două antrenamente, „rechinii" și-au făcut timp și pentru un moment de destindere. Ieri dimineață, trupa antrenată de Constantin Gache, Cristian Cămui și Cristian Mustacă a mers la Mănăstirea de la Tismana, locaș de cult aflat la aproximativ 30 de kilometri de orașul lui Brâncuși. La Tismana, constănțenii s-au rugat pentru sănătate și pentru rezultate bune în campionat. Astăzi, fotbaliștii Farului pleacă spre Petroșani, iar mâine, de la ora 15.30, vor întâlni Jiul, într-o partidă contând pentru faza 16-imilor de finală ale Cupei României. „Vom evolua cu echipa de bază, ceea ce demonstrează interesul nostru pentru Cupă. Împreună cu antrenorul Gache, am fost, sâmbătă, la Petroșani, unde am urmărit partida Jiul - Drobeta Turnu Severin (4-1). Jiul are forță, va fi un adversar dificil, dar, dacă vom trata întâlnirea cu maximă seriozitate, nu avem cum să pierdem. Consider că suntem favoriți", a declarat directorul tehnic al Farului, Ion Marin.