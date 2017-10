S-au desemnat câştigătorii Cupei CELCO 2014

S-au desemnat câștigătorii Cupei CELCO 2014

Ştire online publicată Marţi, 24 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a VI-a ediție a Cupei CELCO de tenis de câmp a ajuns la final, evenimentul fiind organizat cu succes la Tenis Club IDU, în Ma-maia, în perioada 16-22.06.2014. În cadrul competiției, CELCO a pus în joc premii în valoare de 2.400 euro. Duminică, s-a jucat finala pentru ocuparea locurilor I și II la categoria 55+ în cadrul turneului de veterani, meciul fiind urmat de festivitatea de premiere.Câștigătorii categoriei 35+ au fost Tudora Fănel & Mitruț Caradima în meciul disputat contra echipei formate din Vasilescu Dragoș & Gabriel Mirică; la categoria 45+ au câștigat Dănuț Culețu & Laurențiu Bucur, meci jucat împotriva echipei Mircea Chipăilă & Laurențiu Neamțu; la categoria 55+ învingătorii au fost Rizu Adrian & Lungeanu Ștefan, Bileca Nicolae & Mîrză Marian ocupând locul al II-lea. Câștigătorii au fost premiați cu 500 euro pentru locul I și 300 euro pen-tru locul al II-lea, cupe și diplome înmânate de către organizatorii competiției.„Organizarea a fost una foarte bună având în vedere că organizatorii au trebuit să se descurce cu programul de zi cu zi al tuturor participanților care aveau și îndatoriri de serviciu. Este destul de dificil, lumea nu are așa de mult timp la dispoziție. Ca în fiecare an, domnul Dușu a avut grijă să nu ne lipsească nimic, premiile sunt foarte bune chiar dacă au mai scăzut ca valoare față de anii trecuți. Vremea din păcate nu a prea ținut cu noi. Participanții însă au fost foarte valoroși. Desigur, este loc de mai bine, prin popularizarea mai mare a turneului în țară. Ne-am simțit foarte bine și sperăm să existe cât mai multe ediții”, a declarat Fănel Tudora.Ștefan Lungeanu, câștigător la categoria 55+, a spus: „Ca de fiecare dată, mi s-a părut un concurs foarte bine organizat din toate punctele de vedere, organizarea meciurilor, a mesei festive și a premiilor. Am fost puțin încurcați de vremea capricioasă, dar totul s-a finalizat cu bine. Sper ca organizatorii să fie și ei mulțumiți de felul în care s-a desfășurat competiția și să-și mențină dorința de a organiza turneul și pentru următorii ani”.„Nivelul de competiție a fost deosebit de ridicat, jucătorii au fost merituoși, iar atmosfera de competiție a fost întregită și de prietenia tipică turneelor de veterani. Și, mai mult decât atât, s-a conturat ideea ca pentru anul viitor să creăm grupe de vârstă mai apropiate, care să nu genereze diferențe între jucători. Trebuie spus că organizarea a fost exemplară din partea grupului de firme CELCO și a Clubului de Tenis IDU, chiar dacă vremea a fost potrivnică. Toți jucătorii au apreciat modul în care s-a desfășurat competiția, așteptând întâlnirea viitoare din 2015", a adăugat Dănuț Culețu.