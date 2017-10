S-au deschis porţile către cupele europene pentru HC Dobrogea Sud

S-au deschis porțile către cupele europene pentru HC Dobrogea Sud

Chiar dacă mulți (răi și invidioși) s-au grăbit să le cânte prohodul, handbaliștii de la HC Dobrogea Sud Constanța au o mare șansă de a încheia triumfal sezonul competițional.După calificarea dramatică în semifinalele Ligii Naționale, reușită, la sfârșitul săptămânii trecute, pe terenul celor de la HC Odorhei, „îngerul păzitor” din poarta constănțenilor, Ionuț „Rudi” Stănescu, a declarat că formația sa va lupta pentru calificarea în finala campionatului, chiar dacă va trebui să învingă pe Dinamo de două ori, într-un interval de timp foarte scurt.Primul meci este programat vineri, 21 aprilie, de la ora 20, la sala „Dinamo” din Capitală, iar al doilea, la Sala Sporturilor din Constanța, pe 25 sau 26 aprilie. Dacă scorul la general va fi egal, meciul decisiv va avea loc tot la București.În cea de-a doua semifinală se vor întâlni CSM București și AHC Potaissa Turda.„Foarte multă lume s-a îndoit de noi înaintea duelului cu HC Odorhei. Iată că am reușit să îi eliminăm și nu vrem să ne oprim aici. Am demonstrat în acest sezon că putem învinge pe orice în campionat. În tur, la Constanța, am învins-o pe Dinamo și suntem încrezători că o vom putea face din nou. Publicul constănțean reușește mereu să ne impul-sioneze și să ne facă să ne depășim limitele. Sper ca jucătorii să fi trecut cu bine peste acel prag psihologic al meciurilor mai puțin bune. Am încredere în experiența și valoarea colegilor mei și sunt sigur că vor da totul pe teren contra dinamoviștilor”, a declarat președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu.v v vConstănțenii sunt calificați și în Final Four-ul Cupei României, acolo unde vor înfrunta pe AHC Potaissa Turda, pe 20 mai, o victorie putând fi echivalentă cu o calificare în ediția următoare a cupelor europene.Dacă se va califica în ultimul act, HCDS va avea de înfruntat câștigătoarea dintre Dinamo București și CSM București.