România a câștigat finala Campionatului Mondial de rugby juniori sub 20 de ani

S-a terminat cu Papua Noua Guinee, să vină Anglia!

Echipa națională de rugby juniori sub 20 de ani a României a câștigat finala Campionatului Mondial din Kenya, divizia a doua valorică, după ce s-a impus, scor 25-13, în fața reprezentativei similare a SUA, și a promovat în primul eșalon. Victorie superbă reușită de România U20 în ultimul act al Mondialelor din Kenya. După ce au avut parte de o severă toxiinfecție alimentară înaintea finalei cu SUA, „stejăreii” s-au montat exemplar și au reușit să-i învingă pe „yankei” și să promoveze în prima divizie valorică. Succesul s-a conturat în repriza a doua, când România a întors scorul de la 6-13 la 25-13, cu două eseuri marcate în ultimele minute. Două dintre încercările tricolorilor au fost reușite de constănțenii Marian Pîrvu, de la Constructorul-Cleopatra, și Adrian Apostol, de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS. În afară de cei doi, selecționerii Mircea Paraschiv, Mircea Muntean și Alexandru Marin au mai folosit în XV-le de start alți cinci rugbiști legitimați la cluburi de pe litoral: Cătălin Graur, Mihai Moraru, Gabriel Bucevschi, de la Constructorul-Cleopatra, Valentin Mototolea, de la LPS, și Ionuț Puișoru, de la RCJ Farul. De asemenea, după pauză, au mai jucat Florin Ibănescu, de la Constructorul-Cleopatra, și Filip Lazăr, de la LPS. „Am jucat din inimă, ne-am descurcat bine, dar vrem să muncim și mai mult în sezonul viitor. Din actuala echipă, vor mai române doar 12 jucători eligibili pentru acest segment de vârstă, dar trebuie să mergem mai departe”, a declarat antrenorul Mircea Paraschiv. România U20 a obținut la Campionatul Mondial patru victorii din tot atâtea posibile, cu Papua Noua Guinee (50-17), Coreea de Sud (65-14), Chile (26-20) și SUA (25-13). „Este un mare succes al rugby-ului românesc, un moment de unde poate începe reconstrucția naționalei de seniori. Juniorii au revenit în eșalonul de elită și vor înfrunta, la anul, marile valori mondiale. Am și un motiv în plus de bucurie: dintre toate centrele din țară, Constanța a furnizat cei mai mulți jucători la lot - 11”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan. v v v Echipa de rugby CS Cleopatra a obținut două victorii în ultimele două runde ale Campionatului Național de rugby juniori sub 18 ani, băieții antrenați de Marian Nache impunându-se în fața celor de la Metrorex (11-8, la București) și RC Grivița (61-3, pe teren propriu). „Nu mai avem șanse de calificare la turneul final, dar, la anul, altele vor fi datele problemei. Obiectivul este construcția unei echipe care să intre în lupta pentru titlu la juniori U19", a explicat tehnicianul constănțean.