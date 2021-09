S-a încheiat a 12-a ediţie a Cupei CELCO la tenis, prima ediţie înscrisă în calendarul FRT

Foto: Cupa CELCO - Tenis de câmp





Cupa CELCO la tenis, ediţia a XII-a şi, totodată, prima ediţie înscrisă în calendarul Federaţiei Române de Tenis (FRT), s-a desfăşurat, timp de patru zile, în condiţii excelente, pe terenurile de zgură ale complexului Tenis Club Idu din Mamaia.Meciurile de dublu masculin pentru categoriile de vârstă 40+, 50+, 60+ şi 65 au atras în acest an peste 60 de jucători înscrişi care s-au întrecut pentru premiile puse în joc în valoare de 3.200 euro.„Am ajuns la a 12-a ediţie şi, după părerea mea, a fost cea mai frumoasă ediţie, pentru că am intrat în calendarul Federaţiei Române de Tenis. Este turneu de gradul 6, la anul sigur vom avea un alt turneu la un grad şi mai bun. În plus, am avut cei mai mulţi participanţi - 32 de dubluri, veniţi din toată ţara. Însă cea mai importantă este comunitatea noastră de prieteni pe care am clădit-o în toţi aceşti ani şi care e din ce în ce mai frumoasă”, a declarat Dănuţ Culeţu, co-organizator al turneului.„Rostul implicării grupului CELCO este promovarea unui stil de viaţă sănătos. Am reuşit să ajungem la 12-a ediţie, iar Cupa CELCO face parte din strategia noastră de responsabilitate socială. Atunci când lucrurile merg bine pe plan economic, este important să întorci către societate ceva.Pe mediu, suntem primii producători de material de construcţii din România care a pornit programul de împădurire a Dobrogei cu Pădurea CELCO pe care o ridicăm în satul Luminiţa. Pe sănătate, mai ales în perioada de pandemie, am cheltuit peste jumătate de milion de euro pentru sprijinirea sistemului sanitar, am ajutat Spitalul Judeţean, Spitalul de Boli Infecţioase, UPU, Spitalul TBC din Palazu Mare cu donaţii, echipamente şi tot ce au avut nevoie.Pe plan sportiv, chiar de curând, am sponsorizat Handbal Club Dobrogea Sud, am sprijinit şi vom sprijini în continuare clubul Farul. Am organizat un eveniment important anul acesta, în mai, Turul Ciclist CELCO Marea Neagră, unde, de la prima ediţie, am avut o participare de excepţie, peste 200 de sportivi, foarte multe cluburi sportive şi chiar şi două multicampioane.Pentru un stil de viaţă sănătos, iată că şi Cupa CELCO la tenis, ajunsă la a 12-a ediţie, este un exemplu pentru toţi ceilalţi, să-şi schimbe modul de viaţă şi să îmbrăţişeze sportul”, a declarant Niculae Duşu, preşedintele grupului de firme CELCO.XXXCâştigătorii turneului din acest an au fost: categoria 40+, dublu masculin: locul I: Emil Gîrbă + Răzvan Radu, locul II: Marian Dula + Mihaiţă Pitu, locul III-IV: Fănel Tudora + Dragoş Vasilescu / Marian Gropoşilă + Nicu Şerbănescu; categoria 50+, dublu masculin: locul I: Gabriel Mirică + Dragoş Vasilescu, locul II: Stere Halep + Daniel Dragu, locul III-IV: Firel Bîrsan + Virgil Străistaru / Cătălin Condei + Cristian Velev; categoria 60+, dublu masculin: locul I: Remus Cercel + Mihail Velicu, locul II: Iancu Carabaş + Ştefan Lungeanu, locul III-IV: Ionel Cerchia + Ioan Stiop / Nicu Hodorca + Traian Stoica; categoria 65+, dublu masculin: locul I: Bebe Almăjan + Mihai Geantă, locul II: Dănuţ Culeţu + Valeriu Ilie, locul III-IV: Nicolae Bileca + Ioan Stiop / Alexandru Stoica + Petre Bădău.