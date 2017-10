Ryan Giggs s-ar putea retrage, sezonul viitor, de la Manchester

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătorul lui Manchester United, Ryan Giggs, afirmă că s-ar putea retrage din activitatea de fotbalist, anul viitor, pentru a deveni antrenor, în acest moment fiind un colaborator apropiat al lui Sir Alex Ferguson. Giggs este în ultimul an de contract cu Manchester United și a declarat că nu mai vrea să joace dacă nu se simte în cea mai bună formă pentru a ajuta echipa pe teren. „Eu sunt relaxat în privința viitorului meu. Mai am un an în care să joc, mă simt bine în acest moment și, atât timp cât sunt sănătos și mă bucur de joc, pot continua. Dacă se va schimba ceva în acest sens, trebuie să mă gândesc mai bine, pentru că, mai devreme sau mai târziu, mă voi retrage”, a afirmat mijlocașul în vârstă de 34 de ani. Galezul a mai spus că vrea să devină antrenor și chiar să-i pregătească pe foștii săi colegi. „Să fii antrenor aici este cea mai bună școală pe care poți să o faci. Sunt mulți manageri tineri în Premier League, precum Roy Keane, Mark Hughes, Paul Ince sau Steve Bruce. Toți au fost sub conducerea lui Sir Alex și acest lucru și-a pus clar amprenta”, a spus Giggs.