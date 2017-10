Rugby-ul românesc are nevoie de elemente de excepţie

Rugby-ul românesc are nevoie de elemente de excepție

Profesorul Mihai Naca nu a lipsit niciun moment din tribunele stadionului „Constructorul-Cleopatra" din Complexul Sportiv „Badea Cârțan", gazda ediției întâi a turneului de rugby pentru juniori (19-20 de ani) Cupa Cleopatra. Antrenorul emerit, sub comanda căruia Farul a câștigat șase titluri de campioană națională, este de părere că această tânără generație de sportivi reprezintă șansa României de a reveni în elita mondială. „Îi felicit pe organizatori, pentru această acțiune extraordinară. De mult timp, Constanța n-a mai trăit febra unui concurs de juniori de asemenea anvergură. Aceste meciuri au evidențiat o serie de jucători de valoare, iar rugby-ul românesc are nevoie de vârfuri, de elemente de excepție. Sunt alături cu sufletul de cluburile din oraș, deși multe dintre ele nici măcar nu mă mai bagă în seamă", a declarat, pentru „Cuget Liber", profesorul Mihai Naca. La rândul său, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, a ținut să le mulțumească tuturor echipelor participante pentru efortul depus timp de cinci zile. „Felicitări jucătorilor și antrenorilor, pentru dăruire și angajament. Cu toții sunteți invitați la ediția de anul viitor și să fiți campioni. Până atunci, spor la antrenament și la învățătură și să ne revedem sănătoși în 2008", a spus Chirondojan, la festivitatea de închidere oficială. Șeful clubului din Mamaia pregătește o surpriză pentru iubitorii rugby-ului constănțean: crearea unui team puternic, Constructorul-Cleopatra, care va participa în eșalonul secund cu obiectiv promovarea în Divizia Națională. Naționala, stagiu în stil comando Reprezentativa de rugby a României se pregătește să plece în Franța, pentru ultimele stagii de pregătire înainte de Cupa Mondială. Din 20 august, „stejarii" vor susține două cantonamente la altitudine, la La Mongie (1.800 m) și la Bagnerres de Bigoire (600 m), din care nu vor lipsi exerciții de tip comando, marș în pădure, mountain bike, fotbal-tenis sau rugby tag. Va fi o pregătire menită să ducă Naționala la parametri maximi din punct de vedere fizic înaintea meciului de debut de la Cupa Mondială, cel împotriva Italiei, din 12 septembrie.