Rugby-ul constănţean, nominalizat printre superlativele sezonului

Rugby-ul constănțean, nominalizat printre superlativele sezonului

Rugby-ul românesc încheie un an 2017 plin de realizări. Cea mai importantă este performanța echipei naționale, care a cucerit titlul european după o pauză de șapte ani și a terminat anul pe locul 15 în ierarhia World Rugby.Vorbind strict de județul Constanța, ne putem mândri cu două formații de seniori ce evoluează cu brio în al doilea eșalon al țării (CS Năvodari, ACS Tomitanii), dar și cu echipele de juniori care au făcut spectacol în competițiile interne (CS Cleopatra Mamaia, CS Mihail Kogălniceanu, AS Victoria Cumpăna, LPS „Nicolae Rotaru”).Așa cum a obișnuit în fiecare an, Federația Română de Rugby se pregătește să premieze cei mai buni jucători și antrenori ai anului. Pentru fiecare categorie există cinci nominalizări, iar câștigătorii se vor decide în urma voturilor strânse pe pagina oficială a FR de Rugby, dar și în urma voturilor corpului tehnic de antrenori ai FR de Rugby.Printre nominalizați, se regăsesc sportivi și antrenori din județul Constanța. Iată lista completă: pentru „cel mai bun jucător din Divizia Națională de Seniori” se luptă Ștefan Ștefăroi (ACS Tomitanii), Nicu Ignea și Marian Niță (ambii CS Năvodari), „cel mai bun jucător din Divizia A (sezonul 2016/2017)” - Ștefan Cucoș și Răzvan Lolea (ambii ACS Tomitanii), „cel mai bun junior” - Adrian Țală (ACS Tomitanii), „cel mai bun antrenor de seniori” - Cristian Cojocaru (ACS Tomitanii), „cel mai bun antrenori de juniori” - Radu Mocanu (ACS Tomitanii/ LPS „Nicolae Rotaru”) și pentru „antrenorul anului la mini-rugby” - Florin Băcioiu (Victoria Cumpăna).De asemenea, vor fi acordate o categorie aparte de premii, care vor recompensa performanțele obținute în acest sezon: „cel mai bun arbitru român în 2017”, „cea mai bună echipă și cel mai bun antrenor, categoria copii”, „trofeul Coalter - cel mai bun oficial de club”, „Hall of Fame”, „cel mai bun club de rugby din România în 2017” și premii pentru întreaga carieră.