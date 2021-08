Rugby / Toate echipele declarate campioane, la a patra ediţie a Memorialului „Cristache Mitrea”

18 echipe au luat parte la ediția din acest an a evenimentului organizat, pe Velodromul din cadrul Complexului Dinamo, în memoria fostului om de rugby Cristache Mitrea.U8 - Șoimii, Grivița și PantelimonU10 - Șoimii, Steaua, Flamingo și PantelimonU12 - Șoimii, Steaua și PantelimonU14 - Șoimii, Băicoi, Steaua, RC CristianU15 - Șoimii și RC CristianU16 - Șoimii și Flamingo„Mă bucur ca am reușit să organizăm cea de-a patra ediție și că am avut ocazia de a ne întâlni pe terenul de rugby pentru a ne bucura împreună de un sfârșit de săptămână amintindu-ne, cu mic, cu mare de ce iubim atât de mult acest joc. Toți participanții au ocupat locul 1. Fiecare club a primit un trofeu și fiecare copil a primit medalie și diplomă“, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby, Daniel Mitrea, fiul cel mare al celui omagiat.Cristache Mitrea a fost jucător, antrenor, dar și reputat conducător în cadrul Federației Române de Rugby. Începând cu anul 1986, acesta ocupă funcția de secretar general al Federației Române de Rugby (1986-1990), devenind și membru în Biroul Federal, unde va rămâne până în 2004.Om de sport, timp de câțiva ani ocupă funcția de șef de serviciu în Ministerul Sportului, dar și pe cea de secretar general al Federației Române de Patinaj, dar și secretar general al Federației Române de Hochei pe Iarbă.Rugby-ul rămâne însă marea lui pasiune și în 2001 înființează Asociația Municipală de Rugby București, cu care înregistrează rezultate remarcabile până în 2005.Foto: Facebook / Daniel Mitrea / Rugby Şoimii Bucureşti