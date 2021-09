Rugby / Știința Petroșani, noua campioană a României la rugby în 7

La Petroșani, s-a disputat ultima etapă a Campionatului Național de rugby în 7, ediția 2021.După disputarea meciurilor din grupă și cele de clasament, câștigătoarea rundei a fost echipa RC Bârlad, însă în urma celor trei etape disputate, în clasamentul general a terminat pe primul loc, Știința Petroșani, echipă care a și câștigat primele două etape, informează Federaţia Română de Rugby.Grupa A: Știinta Petroșani, CSU Phoenix Brașov, CSU Alba IuliaGrupa B: RC Bârlad, Sportul Studențesc, CSM SibiuGrupa C: CS Poli Iași, CSU Arad, CSU ClujREZULTATEGr. A, CSU Phoenix Brașov-CSU Alba Iulia 36-5Gr. B, Sportul Studențesc-CSM Sibiu 24-5Gr. C, CSU Arad-CSU Cluj 7-17Gr. A, Știința Petroșani-CSU Phoenix Brașov 26-5Gr. B, RC Bârlad-Sportul Studențesc 28-5Gr. C, CS Poli Iași-CSU Arad 35-0Gr. A, CSU Alba Iulia – Știința Petroșani 0-45Gr. B, CSM Sibiu-RC Bârlad 0-64Gr. C, CSU Cluj-CS Poli Iași 21-12MECIURI DE CLASAMENTLocurile 7-9, CSM Sibiu – CSU Cluj 21-2812:40, Locurile 4-6 Sportul Studențesc – CSU Arad 10-2813:00, Locurile 1-3, RC Bârlad – CS Poli Iași 38-513:20, Locurile 7-9, CSU Alba Iulia – CSM Sibiu 26-713:40, Locurile 4-6, CSU Phoenix Brașov – Sportul Studențesc 33-514:00, Locurile 1-3, Știința Petroșani – RC Bârlad 14-1714:20, Locurile 7-9, CSU Cluj – CSU Alba Iulia 29-1414:40, Locurile 4-6, CSU Arad – CSU Phoenix Brașov 24-715:00, Locurile 1-3, CS Poli Iași – Știința Petroșani 12-40CLASAMENT – ETAPA A III-a1. RC Bârlad – 16p2. Știința Petroșani – 14p3. CS Poli Iași – 12p4. CSU Arad – 10p5. CSU Phoenix Brașov – 8p6. Sportul Studențesc – 6p7. CSU Alba Iulia – 4p8. CSM Sibiu -2p9. CSU Cluj – 1pCLASAMENT GENERAL1. Știința Petroșani – 46p2. RC Bârlad – 44p3. CS Poli Iași – 36p4. CSU Arad – 28p5. CSU Phoenix Brașov – 18p6. Sportul Studențesc – 18p7. CSU Alba Iulia – 12p8. RC Gura Humorului – 12p9. CSM Sibiu – 4p10. CSU Cluj – 1pFoto: Facebook / Ştiinţa Petroşani Rugby