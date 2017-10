Rugby: Steaua s-a despărţit de mai mulţi componenţi de bază ai lotului

Rugby: Steaua s-a despărțit de mai mulți componenți de bază ai lotului

Echipa de rugby Steaua București, deținătoarea Cupei României și ocupanta locului 3 în ediția de anul trecut a SuperLigii CEC Bank, a pierdut mai mulți jucători de bază ai lotului, care în viitorul sezon vor activa pentru alte echipe din primul eșalon valoric. ''CSA Steaua București confirmă faptul că patru dintre jucătorii săi au decis să nu mai continue colaborarea cu gruparea din Ghencea.Este vorba despre internaționalul Florin Vlaicu, pilierul Nicolae Nere, talonerul Cătălin Beca și jucătorul de linia a-III-a Laurențiu Melinte'', informează Agerpres. Internaționalul Florin Vlaicu a decis să nu mai continue și în acest sezon cu roș-albaștrii, alegând să se transfere la Farul Constanța (locul 4 în 2013). Vlaicu a debutat la Steaua în 2005, reușind să adune în palmares 3 Cupe ale României și un titlu de campion național, fiind totodată de cinci ori vicecampion național. În ultimele două sezoane, fostul stelist a fost desemnat cel mai bun marcator al Superligii. Are peste 60 de selecții la echipa națională și peste 200 de apariții în tricoul Stelei. De asemenea, veteranul Nicolae Nere (32 ani) a decis să-l urmeze la Farul după 13 ani petrecuți în Ghencea. Ceilalți doi jucători, Cătălin Beca și Laurenșiu Melinte, s-au transferat la gruparea bucureșteană CSM Olimpia (locul 5 în sezonul trecut). Totodată, lui Flavius Dobre, Mihai Adăscăliței, Alexandru Mitu și Ciprian Căplescu le-au expirat împrumuturile în Ghencea, aceștia întorcându-se la cluburile lor, de unde și-au stabilit ulterior intențiile pentru sezonul următor. Căplescu va juca, de altfel, tot pentru RCJ Farul Constanța, echipă care și-a restructurat din temelii lotul, ceilalți revenind la Dinamo. Steliștii vor întâlni, la începutul lunii martie, puternica echipă franceză Racing Metro Paris, într-un meci-test care va avea loc în capitala Franței. De asemenea, roș-albaștrii vor mai susține o altă partidă de pregătire în compania selecționatei Armatei Franceze.''Prima echipă a clubului s-a reunit din 15 ianuarie la stadionul din bd. Ghencea. (...) Primele săptămâni vor fi de acomodare la efort, urmând ca între 10 și 22 februarie steliștii să plece la cabana Forban (Predeal) în stagiul de pregătire centralizată care va dura 12 zile. Tehnicianul de pe banca Stelei, antrenorul Marin Moț, s-a refăcut după problemele de sănătate pe care le-a avut sezonul trecut și se va implica activ în staff, urmând a trasa direcțiile de pregătire ale echipei. Din echipa tehnică mai fac parte Daniel Boldor și Costică Florea, antrenori secunzi. Din programul Stelei nu va lipsi un turneu de pregătire în Franța, stabilit a se desfășura între 2 și 10 martie, la Paris. Turneul va cuprinde două meciuri de pregătire, roș-albaștrii având ca adversari selecționata Armatei Franceze și echipa de primă ligă Racing Metro din Paris''.Totodată, Steaua vizează o campanie de achiziții pentru întărirea lotului, ''având intenția de a depăși performanța de anul trecut, locul trei și medalie de bronz în SuperLigă''. Potrivit oficialilor clubului, obiectivele Stelei rămân neschimbate, ''an de an gruparea din Ghencea propunându-și câștigarea Superligii și menținerea trofeului Cupa României''.''În afara obiectivelor de performanță stabilite de conducerea clubului, ne-am propus menținerea nucleului echipei, punctul forte al reușitelor acestui grup. Totodată, urmărim promovarea juniorilor din centrul nostru, deoarece ne bazăm pe o politică de continuitate. Avem în vedere un plan pe care îl vom parcurge etapizat, în funcție de calendarul competițional', a afirmat team-managerul stelist, Bogdan Marinescu.